Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1861 руб.

26 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 56 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1861 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1696 руб., максимальный - 9,2204 руб. Было заключено 188 сделок. Объем торгов составил 901,77 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,218 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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