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26 июля 2019 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,1169 руб.
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26 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 297 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1169 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,0375 руб., максимальный - 63,36 руб. Было заключено 9458 сделок. Объем торгов составил 42903,26 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,3325 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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