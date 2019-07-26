Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

26 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 29.07 по 04.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 31457,492 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 199,293 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1156 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,2135 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1290 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,3592 руб. Минимальный курс евро составил 70,2325 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,2325 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 56 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1861 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1696 руб., максимальный - 9,2204... Минимальный курс юаня составил 9,1696 руб., максимальный - 9,2204... читать дальше

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Рынок российских акций завершил торги на повышательном тренде. Индекс МосБиржи остался выше психологически важного уровня в 2700 пунктов благодаря заметному росту акций "Газпрома". Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в целом завершили в минусе торги в... Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в целом завершили в минусе торги в... читать дальше

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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) начинает процесс поиска следующего директора-распорядителя. Ранее в этом месяце МВФ принял отставку с 12 сентября 2019 года Кристин Лагард, сложившей с себя полномочия главы фонда после ее выдвижения на пост... Ранее в этом месяце МВФ принял отставку с 12 сентября 2019 года Кристин Лагард, сложившей с себя полномочия главы фонда после ее выдвижения на пост... читать дальше

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Цены на нефть перешли к снижению в пятницу на фоне роста доллара, поддержку которому оказали заявления экономического советника Белого Дома Ларри Кадлоу. Кадлоу заявил CNBC, что США исключают возможность проведения валютных интервенций. Индекс доллара, рассчитываемый Bloomberg,... читать дальше

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В понедельник американская делегация отправляется в КНР для возобновления торговых переговоров с китайской стороной, от которых экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу не ожидает прорыва. "Я бы не ждал крупных соглашений, - заявил Кадлоу в интервью CNBC. - Судя по... читать дальше

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Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 99,99% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-KR_FIX-365d-001Р-94R номинальным объемом 4 млрд рублей на сумму 3,999 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дата начала размещения облигаций - 28 июня. Срок обращения выпуска - 1... Дата начала размещения облигаций - 28 июня. Срок обращения выпуска - 1... читать дальше

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ООО "РЕСО-Лизинг" установило ориентир ставки 1-го купона четырехлетних облигаций серии БО-П-05 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,00-9,20% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,20-9,41%... Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,20-9,41%... читать дальше

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Apple Inc., выпускающая компоненты для своих компьютеров в Китае, не будет освобождена от пошлин, заявил президент США Дональд Трамп. "Apple не получит смягчения условий или освобождения от пошлин для деталей Mac Pro, производимых в Китае. Пусть делает их в США, и пошлин не... читать дальше

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Евростат сообщил об ускорении роста реальных доходов домохозяйств в еврозоне и стабильности этого показателя в целом по ЕС. В 1-м квартале 2019 г. реальный доход домохозяйств в расчете на душу населения вырос в еврозоне на 0,6% после роста на 0,4% в предыдущем... В 1-м квартале 2019 г. реальный доход домохозяйств в расчете на душу населения вырос в еврозоне на 0,6% после роста на 0,4% в предыдущем... читать дальше

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Затраты на ужесточение контроля за качеством нефти нужно включить в тариф на транспортировку, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. "Ну, а за счет чего это должно быть? Если есть затраты, они дополнительные - от этого никуда не деться, чтобы обеспечить хороший контроль за... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в пятницу благодаря более сильным, чем ожидалось, данным о ВВП США за второй квартал, а также позитивной корпоративной отчетности. ВВП США во втором квартале 2019 года вырос на 2,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют... ВВП США во втором квартале 2019 года вырос на 2,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют... читать дальше

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Бразильская нефтяная госкорпорация Petrobras (Petroleo Brasileiro SA) продает три участка в бассейнах Campos и Santos а шельфе Бразилии на общую сумму $1,5 млрд, говорится в сообщении компании. В бассейне Campos Petrobras продает участки Pampo, Enchova компании Trident... В бассейне Campos Petrobras продает участки Pampo, Enchova компании Trident... читать дальше

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Добыча нефти в России в 2019 году может составить 556-557 млн тонн, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. "Исходя из общих прогнозов мы думаем, что будет уровень прошлого года 556-557 млн тонн в год. Посмотрим, как будут развиваться события", - сказал... "Исходя из общих прогнозов мы думаем, что будет уровень прошлого года 556-557 млн тонн в год. Посмотрим, как будут развиваться события", - сказал...

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