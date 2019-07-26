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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,1713 руб.
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26 июля 2019 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,1713 руб.

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26 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 171 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1713 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,166 руб., максимальный - 9,1807 руб. Было заключено 48 сделок. Объем торгов составил 86,58 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,176 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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