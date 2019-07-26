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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 355 млрд руб.
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26 июля 2019 года 09:47

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 355 млрд руб.

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26 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 июля по данным на начало операционного дня выросло до 355 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 258,5 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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Выпуск

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Такое заявление сделал председатель Европейской...    читать дальше
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26 июля 2019 года 15:00
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26 июля 2019 года 14:45
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В...    читать дальше
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