Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 355 млрд руб.

26 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 июля по данным на начало операционного дня выросло до 355 млрд руб.

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"Ростех" получит акции 88 предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках имущественного взноса РФ в госкорпорацию, говорится в указе президента РФ Владимира Путина. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, президент... Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, президент... читать дальше

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Американская McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, увеличила продажи во втором квартале 2019 года максимальными темпами с 2012 года. Как сообщается в пресс-релизе компании, глобальные продажи ресторанов McDonald's, работающих более... Как сообщается в пресс-релизе компании, глобальные продажи ресторанов McDonald's, работающих более... читать дальше

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По итогам 2-го квартала т.г. чистая прибыль американского производителя потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. составила $586 млн, или 68 центов в расчете на акцию, по сравнению с $637 млн, или 73 центами на акцию, полученными за аналогичный период прошлого... читать дальше

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В понедельник, 29 июля, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 82222,72 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 29 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 1781,65 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Еврокомиссия готова обсудить сделку по Brexit и попытаться внести изменения в политическую декларацию, но не в соглашение по выходу Великобритании из ЕС, сообщила в пятницу официальный представитель ЕК Наташа Берто. Такое заявление сделал председатель Европейской... Такое заявление сделал председатель Европейской... читать дальше

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Минэкономразвития предложило Минфину РФ рекомендовать к введению регионами РФ налоговой льготы в размере ежегодного страхового взноса, уплаченного по полису добровольного страхования жилья в рамках реализации нового закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС),... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 54 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,2556 руб. Минимальный курс евро составил 70,1875 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 70,1875 руб., максимальный -... читать дальше

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Выручка американской Twitter Inc., которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, во втором квартале 2019 года выросла на 18% - до $841 млн по сравнению с $711 млн за аналогичный период прошлого года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на... читать дальше

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ЦБ РФ с 27 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2878,45 (-17,82) руб./грамм; на серебро - 33,37 (-0,21) руб./грамм; на платину - 1751,53 (-37,38) руб./грамм; на палладий - 3109,32 (-15,7) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Чёрное золото дорожает в пятницу и по итогам недели на снизившихся опасениях по поводу спроса на топливо в США и возросших геополитических рисках. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:45 мск подорожали на $0,32 (0,5%) - до $63,71 за... Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:45 мск подорожали на $0,32 (0,5%) - до $63,71 за... читать дальше

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ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску облигаций ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") серии БО-002Р-04 объемом 8,3 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA+", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены... По данному выпуску не предусмотрены... читать дальше

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К "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") полностью разместила облигации серии БО-002Р-04 объемом 8,3 млрд рублей со сроком обращения около 1,5 лет, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 23 июля. Ориентир ставки 1-го купона составлял... Сбор заявок на выпуск прошел 23 июля. Ориентир ставки 1-го купона составлял... читать дальше

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Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о снижении учетной ставки до 8,25% с 8,5%, заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления Центробанка Эльман Рустамов. "Стабилизация цен на нефть в последние месяцы, низкая инфляция и стабильная... "Стабилизация цен на нефть в последние месяцы, низкая инфляция и стабильная... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,59 пункта (0,799%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2722,61 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2722,91 (+0,81%) пункта, минимальное -... читать дальше

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ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" утвердило выпуск облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 5 лет планируется разместить по открытой подписке. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Выпуск сроком обращения 5 лет планируется разместить по открытой подписке. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. В... В... читать дальше

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