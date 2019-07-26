ЦБ РФ установил курс евро сегодня в размере 70,294 руб.

26 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 26 июля, составляет 70,294 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,01 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44839,093 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 213,275 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 311 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,0857 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 67 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1805 руб. Минимальный курс юаня составил 9,15 руб., максимальный - 9,1974... Минимальный курс юаня составил 9,15 руб., максимальный - 9,1974... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 829 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,2221 руб. Минимальный курс евро составил 69,95 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,95 руб.,... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги в плюсе на фоне роста нефтяных цен. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показали сдержанный рост благодаря позитивной корпоративной отчетности. Поддержку рынку оказали также ожидания возобновления торговых... Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показали сдержанный рост благодаря позитивной корпоративной отчетности. Поддержку рынку оказали также ожидания возобновления торговых... читать дальше

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Подразделение General Motors (GM), занимающееся разработкой самоуправляемых автомобилей, - Cruise - отложит запуск сервиса роботизированных такси, намеченный на конец этого года, сообщил генеральный директор Cruise Дэн Амманн. По его словам, компания планирует увеличить... По его словам, компания планирует увеличить... читать дальше

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ООО "ЕвразХолдинг Финанс" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 002Р-01R объемом 20 млрд рублей на уровне 7,95% годовых, сообщается в пресс-релизе эмитента. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск... Сбор заявок на выпуск... читать дальше

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Правительство РФ опубликовало постановление, ограничивающее возможности участия компаний с долей иностранного капитала более 50% в локализации на территории России производства газовых турбин мощностью 35-499 МВт. Согласно постановлению, главным требованием к турбинам в... Согласно постановлению, главным требованием к турбинам в... читать дальше

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"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", за неделю, завершившуюся 24 июля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Как... Как... читать дальше

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Нефтяной рынок восстанавливается в четверг после снижения накануне, инвесторы вновь обратили внимание на резкое сокращение запасов топлива в США на прошлой неделе. Тем временем в среду рынок в целом проигнорировал данные о падении запасов нефти в США за минувшую неделю... Тем временем в среду рынок в целом проигнорировал данные о падении запасов нефти в США за минувшую неделю... читать дальше

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Доля внешнеторговых платежей из Китая в Россию в евро в первом квартале 2019 года составила 37,6%, что в 54 раза больше показателя первого квартала 2018 года, когда она равнялась 0,7%, следует из опубликованных ЦБ РФ данных. Согласно информации о валютной структуре... Согласно информации о валютной структуре... читать дальше

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Банк России 25 июля зарегистрировал программу облигаций АО "Главстрой", предназначенной для квалифицированных инвесторов, объемом до 3 млрд рублей включительно, сообщается на сайте регулятора. Программе присвоен государственный регистрационный номер... Программе присвоен государственный регистрационный номер... читать дальше

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Чистая прибыль британской Diageo Plc, крупнейшего в мире производителя алкоголя, в 2018-2019 финансовом году, завершившемся 30 июня, выросла на 5% - до 3,16 млрд фунтов стерлингов с 3,02 млрд фунтов за предыдущий фингод. При этом операционная прибыль повысилась на 10%... При этом операционная прибыль повысилась на 10%... читать дальше

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Банк ВТБ с 10:00 МСК 29 июля до 17:00 МСК 9 августа проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии Б-1-35 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Техническое размещение выпуска запланировано на 13 августа. Организатором банк... Техническое размещение выпуска запланировано на 13 августа. Организатором банк... читать дальше

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ейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало рейтинг кредитоспособности ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") и всех выпусков облигаций компании в связи с окончанием срока действия рейтинга и отказом компании от актуализации, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у... читать дальше

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Минпромторг РФ изучает обращение о введении импортной пошлины в размере 5% на зерносушилки для выравнивания условий конкуренции отечественных и зарубежных производителей. "Запрос подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней... "Запрос подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней... читать дальше

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