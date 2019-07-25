ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,1162 руб.

25 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 июля, составляет 63,1162 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,28 коп.

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ПАО "МТС" проанализировало розничный рынок смартфонов в России по итогам первого полугодия 2019 года. По оценке аналитиков МТС, в первом полугодии 2019 года на российском рынке было продано 13 миллионов смартфонов - на 4% больше, чем в первом полугодии 2018 года. В денежном... читать дальше

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Highland Gold Mining (HGM) рассчитывает на запуск месторождения Благодатное в Хабаровском крае в 2024 году, сообщил сегодня управляющий директор АО "Многовершинное" (входит в HGM) Сергей Взыграев. "Активно ведутся проектные работы по введению в эксплуатацию нового... "Активно ведутся проектные работы по введению в эксплуатацию нового... читать дальше

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Чистая прибыль автомобилестроительного концерна Volkswagen AG (VW, Германия) выросла в апреле-июне 2019 года до 3,9 млрд евро с 3,2 млрд евро за тот же период прошлого года. Операционная прибыль снизилась на 8,1%, до 5,13 млрд евро. Квартальная выручка выросла на 7%, до... Операционная прибыль снизилась на 8,1%, до 5,13 млрд евро. Квартальная выручка выросла на 7%, до... читать дальше

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Белгородская область 6 августа проведет сбор заявок на облигации серии 34012 со сроком обращения 5 лет объемом 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона будет... Ориентир ставки 1-го купона будет... читать дальше

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5 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-246 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9813% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,83% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,83% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Boeing Co. может сократить или приостановить производство самолетов 737 MAX, если регуляторы не одобрят их возврат в эксплуатацию до конца 2019 года. В данный момент Boeing по-прежнему намерен производить 42 самолета 737 MAX в месяц и планирует увеличить выпуск до 57... В данный момент Boeing по-прежнему намерен производить 42 самолета 737 MAX в месяц и планирует увеличить выпуск до 57... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 404 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,1572 руб. По... читать дальше

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Южнокорейская Samsung Electronics Co. пообещала в сентябре 2019 года начать продажи смартфона со складным экраном Galaxy Fold, отложенные ранее из-за выявленных проблем. Выход этой модели на рынок изначально был запланирован на 26 апреля, однако специалисты, получившие... Выход этой модели на рынок изначально был запланирован на 26 апреля, однако специалисты, получившие... читать дальше

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Госдума планирует выработать законодательные ограничения выплаты бонусов топ-менеджерам государственных корпораций, заявил журналистам лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. "Мы приняли уже ограничения по "золотым парашютам", но тем не менее в обществе... "Мы приняли уже ограничения по "золотым парашютам", но тем не менее в обществе... читать дальше

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Дачей, загородным домом и земельным участком владеют 42% жителей российских городов, пять лет назад загородной недвижимостью обладали 46% сограждан, проживающих в городах, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Согласно результатам социологического исследования, дачников... Согласно результатам социологического исследования, дачников... читать дальше

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Министерство экономики Белоруссии подготовило проект концепции совершенствования системы господдержки малого и среднего бизнеса (МСБ) и направило его для согласования в правительство, заинтересованные ведомства и общественные объединения предпринимателей. В соответствии... В соответствии... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 189 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1884 руб. Минимальный курс юаня составил 9,185 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,185 руб., максимальный -... читать дальше

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Ритейлер "Магнит" во 2-м квартале 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 39,5% (год к году), до 6,269 млрд рублей, сообщила компания. Результат "Магнита" оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" (6,888 млрд рублей). Результат "Магнита" оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" (6,888 млрд рублей). EBITDA ритейлера в апреле-июне... EBITDA ритейлера в апреле-июне... читать дальше

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Банк России 23 июля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 12,89 млрд рублей, следует из данных ЦБ. Минфин с 5 июля по 6 августа планирует приобрести валюту на 231 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 10 млрд... Минфин с 5 июля по 6 августа планирует приобрести валюту на 231 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 10 млрд... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 707 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,1875... читать дальше

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Выручка "Ленты" во 2-м квартале 2019 года увеличилась на 0,4% по сравнению с показателем годом ранее, до 100,2 млрд рублей, сообщил ритейлер. В частности, розничная выручка выросла на 4,7%, до 97,8 млрд рублей. Оптовые продажи сократились на 62,4%. В частности, розничная выручка выросла на 4,7%, до 97,8 млрд рублей. Оптовые продажи сократились на 62,4%. По сравнению... По сравнению... читать дальше

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