Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1734 руб.

24 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 54 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1734 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1596 руб., максимальный - 9,19 руб. Было заключено 143 сделки. Объем торгов составил 526,45 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1837 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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