Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,1001 руб.

24 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 590 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1001 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,9925 руб., максимальный - 63,2 руб. Была заключена 10441 сделка. Объем торгов составил 45877,32 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,095 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.