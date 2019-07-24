.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,1695 руб.
.
24 июля 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,1695 руб.
|0
24 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 85 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1695 руб. Минимальный курс юаня составил 9,16 руб., максимальный - 9,1746 руб. Было заключено 45 сделок. Объем торгов составил 224,99 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,173 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
24 июля 2019 года 19:55
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,15 пункта (0,672%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2682,91 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше
.24 июля 2019 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 июля снизилась на 0,35% и составила 31095,609 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 31095,609 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 109,044 млрд руб., или на...
.24 июля 2019 года 19:21
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "МегаФон" (MOEX: MFON) на уровне "AA(RU)", прогноз - "стабильный", такой же рейтинг присвоен выпускам облигаций компании, сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг... читать дальше
.24 июля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,1068 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 793 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1068 руб. Минимальный курс доллара США составил 63... читать дальше
.24 июля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 54 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1734 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1596 руб., максимальный - 9,19... читать дальше
.24 июля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2844 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,3002 руб. Минимальный курс евро составил 70,175 руб.,... читать дальше
.24 июля 2019 года 19:13
Б разместил выпуск облигаций на 20 млрд рублей серии ПБО-001Р-К167 в полном объеме, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на бонды прошел 16 июля. Ставка купона установлена в размере 7,20% годовых. Срок обращения выпуска согласно документам... читать дальше
.24 июля 2019 года 19:05
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги в иностранной валюте госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" на уровне "BBB-/A-3". Рейтинги в национальной валюте подтверждены на уровне "BBB/A-2", говорится в сообщении...
.24 июля 2019 года 18:59
Российский фондовый рынок, открывшийся на позитиве, завершил среду в минусе на неоднозначном внешнем фоне. На европейских рынках акций наблюдались противоречивые настроения. Большинство азиатских рынков акций завершило торги на подъеме. Котировки... читать дальше
.24 июля 2019 года 18:55
Белгородская область планирует 12 августа разместить пятилетние облигации на 2 млрд рублей, говорится в материалах, опубликованных на сайте правительства Белгородской области. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения - 50% будут погашены в августе... читать дальше
.24 июля 2019 года 18:51
Саудовская Аравия в ближайшие 3 года собирается начать производство ветровой энергии в рамках усилий, направленных на более широкое освоение возобновляемых источников энергии для снижения спроса на ископаемые виды топлива. Согласно пресс-релизу базирующейся в Абу-Даби... читать дальше
.24 июля 2019 года 18:44
По состоянию на 23 июля вылов лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 152,5 тыс. тонн, что на 54,6 тыс. тонн (на 55%) больше аналогичного показателя за 2017 год, говорится в сообщении Росрыболовства (вылов лососей сравнивается между четными и между... читать дальше
.24 июля 2019 года 18:37
Развитие пенсионной системы возможно в создании экосистем, для этого нужно дать возможность НПФ расширить виды деятельности - эксперт
Из-за заморозки накопительной части пенсий, произведенной 5 лет назад, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании (УК) продолжают инвестировать средства, которые были переданы им в управление до этого момента. Для развития своего бизнеса в этих реалиях НПФ... читать дальше
.24 июля 2019 года 18:29
Борис Джонсон, выступая в среду с программной речью после назначения премьер-министром Великобритании, твердо заявил о готовности вывести страну из Евросоюза 31 октября. "Народ Великобритании устал ждать, время действовать. Мы покинем (ЕС) 31 октября безо всяких "если"... читать дальше
.24 июля 2019 года 18:21
Цены на нефть усилили подъем на данных о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов в США по итогам минувшей недели, а также резком сокращении добычи. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:08 мск составила $64,22... читать дальше
.24 июля 2019 года 18:10
Facebook Inc. выплатит рекордный штраф - $5 млрд - для урегулирования претензий Федеральной торговой комиссии США (FTC), касающихся ненадлежащего использования личных данных пользователей соцсети. Еще $100 млн Facebook заплатит для урегулирования претензий Комиссии по... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.