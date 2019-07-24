ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 63,129 руб.

24 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 63,129 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,14 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,15 пункта (0,672%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2682,91 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 31095,609 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 109,044 млрд руб., или на...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "МегаФон" (MOEX: MFON) на уровне "AA(RU)", прогноз - "стабильный", такой же рейтинг присвоен выпускам облигаций компании, сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг... "Кредитный рейтинг... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 793 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1068 руб. Минимальный курс доллара США составил 63... Минимальный курс доллара США составил 63... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 54 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1734 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1596 руб., максимальный - 9,19... Минимальный курс юаня составил 9,1596 руб., максимальный - 9,19... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2844 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,3002 руб. Минимальный курс евро составил 70,175 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,175 руб.,... читать дальше

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Б разместил выпуск облигаций на 20 млрд рублей серии ПБО-001Р-К167 в полном объеме, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на бонды прошел 16 июля. Ставка купона установлена в размере 7,20% годовых. Сбор заявок на бонды прошел 16 июля. Ставка купона установлена в размере 7,20% годовых. Срок обращения выпуска согласно документам... Срок обращения выпуска согласно документам... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги в иностранной валюте госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" на уровне "BBB-/A-3". Рейтинги в национальной валюте подтверждены на уровне "BBB/A-2", говорится в сообщении... Рейтинги в национальной валюте подтверждены на уровне "BBB/A-2", говорится в сообщении...

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Российский фондовый рынок, открывшийся на позитиве, завершил среду в минусе на неоднозначном внешнем фоне. На европейских рынках акций наблюдались противоречивые настроения. На европейских рынках акций наблюдались противоречивые настроения. Большинство азиатских рынков акций завершило торги на подъеме. Большинство азиатских рынков акций завершило торги на подъеме. Котировки... Котировки... читать дальше

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Белгородская область планирует 12 августа разместить пятилетние облигации на 2 млрд рублей, говорится в материалах, опубликованных на сайте правительства Белгородской области. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения - 50% будут погашены в августе... По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения - 50% будут погашены в августе... читать дальше

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Саудовская Аравия в ближайшие 3 года собирается начать производство ветровой энергии в рамках усилий, направленных на более широкое освоение возобновляемых источников энергии для снижения спроса на ископаемые виды топлива. Согласно пресс-релизу базирующейся в Абу-Даби... Согласно пресс-релизу базирующейся в Абу-Даби... читать дальше

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По состоянию на 23 июля вылов лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 152,5 тыс. тонн, что на 54,6 тыс. тонн (на 55%) больше аналогичного показателя за 2017 год, говорится в сообщении Росрыболовства (вылов лососей сравнивается между четными и между... читать дальше

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Из-за заморозки накопительной части пенсий, произведенной 5 лет назад, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании (УК) продолжают инвестировать средства, которые были переданы им в управление до этого момента. Для развития своего бизнеса в этих реалиях НПФ... читать дальше

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Борис Джонсон, выступая в среду с программной речью после назначения премьер-министром Великобритании, твердо заявил о готовности вывести страну из Евросоюза 31 октября. "Народ Великобритании устал ждать, время действовать. Мы покинем (ЕС) 31 октября безо всяких "если"... "Народ Великобритании устал ждать, время действовать. Мы покинем (ЕС) 31 октября безо всяких "если"... читать дальше

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Цены на нефть усилили подъем на данных о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов в США по итогам минувшей недели, а также резком сокращении добычи. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:08 мск составила $64,22... Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:08 мск составила $64,22... читать дальше

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Facebook Inc. выплатит рекордный штраф - $5 млрд - для урегулирования претензий Федеральной торговой комиссии США (FTC), касающихся ненадлежащего использования личных данных пользователей соцсети. Еще $100 млн Facebook заплатит для урегулирования претензий Комиссии по... Еще $100 млн Facebook заплатит для урегулирования претензий Комиссии по... читать дальше

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