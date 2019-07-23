ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 июля в размере 63,129 руб.

23 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июля, составляет 63,129 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,14 коп.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,81 пункта (0,626%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2701,06 пункта. К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45... К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44724,228 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 112,329 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 229 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1788 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1679 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,1679 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1864 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1852 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 698 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5923 руб. Минимальный курс евро составил 70,48 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,48 руб.,... читать дальше

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Рынок российских акций завершил торги в зеленой зоне на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала. Так, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли сегодня. Поддержку рынкам оказала информация о готовящемся возобновлении очных торговых переговоров... читать дальше

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Генерация на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) получила дополнительные объемы, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Так, квота отбора ветряных мощностей выросла с 75,8 МВт до 182,6 МВт на 2024... читать дальше

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Нефтяные цены снижаются после ухудшения прогноза роста мирового ВВП от Международного валютного фонда. Как сообщалось, во вторник был опубликован обзор по мировой экономике (World Economic Outlook, WEO) от МВФ, в котором ожидания роста глобального в 2019 году были... Как сообщалось, во вторник был опубликован обзор по мировой экономике (World Economic Outlook, WEO) от МВФ, в котором ожидания роста глобального в 2019 году были... читать дальше

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Самой дорогой страной Европы для туристов стала Исландия, цены на товары по итогам 2018 года выросли на 56% по сравнению с другими европейскими государствами, свидетельствуют данные Евростата. Согласно статистике портала, Швейцария заняла второе место, цены в стране... Согласно статистике портала, Швейцария заняла второе место, цены в стране... читать дальше

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ЭБ завершил 23 июля размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К169 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 10,45% выпуска на 2 млрд 89,7 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 18 июля. Ставка купона установлена в размере... Сбор заявок на бонды прошел 18 июля. Ставка купона установлена в размере... читать дальше

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Минсельхоз разрабатывает предложения по визуальной идентификации вин, которые производятся из российских виноматериалов. Как сообщает пресс-служба министерства, об этом заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут. По ее словам, ведомство совместно с отраслевым союзом приступило к... читать дальше

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Министерство финансов Белоруссии 30 июля планирует собирать заявки инвесторов на приобретение государственных облигаций 3-4-й серий общим объемом 10 млрд росс. рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне... Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне... читать дальше

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Минсельхоз РФ, по данным на 18 июля, перечислил в регионы 118 млрд рублей субсидий из федерального бюджета. Из этих средств регионы довели до конечных получателей 58,3 млрд рублей, или 49,4% от предусмотренного объема, что почти на 2 процентных пункта выше показателя на 11... читать дальше

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ООО "Солид-Лизинг" завершило размещение выпуска облигаций серии БО-001-04 объемом 220 млн рублей, разместив 68% выпуска на 149,6 млн рублей, говорится в сообщении компании. Эмитент начал размещение выпуска 11 марта. Эмитент начал размещение выпуска 11 марта. Организатором выступил ИФК... Организатором выступил ИФК... читать дальше

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Профсоюз пилотов британских авиакомпаний (British Airline Pilots Association, BALPA) подавляющим большинством в 93% голосов принял решение провести забастовку после провала переговоров с компанией British Airways о повышении зарплат, пишет The Evening Standard. Примерно 90%... читать дальше

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Министерство финансов Республики Беларусь 30 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на приобретение государственных облигаций 3-4-й серий общим объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го... Ориентир ставки 1-го... читать дальше

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