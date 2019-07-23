Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,178 руб.

23 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 214 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,178 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,165 руб., максимальный - 9,1852 руб. Было заключено 56 сделок. Объем торгов составил 180,43 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,165 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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