.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 153,8 млрд руб.
.
23 июля 2019 года 10:35
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 153,8 млрд руб.
|0
23 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 153,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 166,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
23 июля 2019 года 19:55
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,81 пункта (0,626%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2701,06 пункта. К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45... читать дальше
.23 июля 2019 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 июля выросла на 0,25% и составила 44724,228 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44724,228 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 112,329 млрд руб., или на...
.23 июля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 229 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1788 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1679 руб., максимальный -... читать дальше
.23 июля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,1852 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1864 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1852 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.23 июля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 698 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5923 руб. Минимальный курс евро составил 70,48 руб.,... читать дальше
.23 июля 2019 года 19:02
Рынок российских акций завершил торги в зеленой зоне на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала. Так, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли сегодня. Поддержку рынкам оказала информация о готовящемся возобновлении очных торговых переговоров... читать дальше
.23 июля 2019 года 18:48
Генерация на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) получила дополнительные объемы, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Так, квота отбора ветряных мощностей выросла с 75,8 МВт до 182,6 МВт на 2024... читать дальше
.23 июля 2019 года 18:35
Нефтяные цены снижаются после ухудшения прогноза роста мирового ВВП от Международного валютного фонда. Как сообщалось, во вторник был опубликован обзор по мировой экономике (World Economic Outlook, WEO) от МВФ, в котором ожидания роста глобального в 2019 году были... читать дальше
.23 июля 2019 года 18:29
Самой дорогой страной Европы для туристов стала Исландия, цены на товары по итогам 2018 года выросли на 56% по сравнению с другими европейскими государствами, свидетельствуют данные Евростата. Согласно статистике портала, Швейцария заняла второе место, цены в стране... читать дальше
.23 июля 2019 года 18:26
ЭБ завершил 23 июля размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К169 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 10,45% выпуска на 2 млрд 89,7 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 18 июля. Ставка купона установлена в размере... читать дальше
.23 июля 2019 года 18:18
Минсельхоз разрабатывает предложения по визуальной идентификации вин, которые производятся из российских виноматериалов. Как сообщает пресс-служба министерства, об этом заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут. По ее словам, ведомство совместно с отраслевым союзом приступило к... читать дальше
.23 июля 2019 года 18:10
Министерство финансов Белоруссии 30 июля планирует собирать заявки инвесторов на приобретение государственных облигаций 3-4-й серий общим объемом 10 млрд росс. рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне... читать дальше
.23 июля 2019 года 18:01
Минсельхоз РФ, по данным на 18 июля, перечислил в регионы 118 млрд рублей субсидий из федерального бюджета. Из этих средств регионы довели до конечных получателей 58,3 млрд рублей, или 49,4% от предусмотренного объема, что почти на 2 процентных пункта выше показателя на 11... читать дальше
.23 июля 2019 года 17:59
ООО "Солид-Лизинг" завершило размещение выпуска облигаций серии БО-001-04 объемом 220 млн рублей, разместив 68% выпуска на 149,6 млн рублей, говорится в сообщении компании. Эмитент начал размещение выпуска 11 марта. Организатором выступил ИФК... читать дальше
.23 июля 2019 года 17:53
Профсоюз пилотов британских авиакомпаний (British Airline Pilots Association, BALPA) подавляющим большинством в 93% голосов принял решение провести забастовку после провала переговоров с компанией British Airways о повышении зарплат, пишет The Evening Standard. Примерно 90%... читать дальше
.23 июля 2019 года 17:51
Министерство финансов Республики Беларусь 30 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на приобретение государственных облигаций 3-4-й серий общим объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.