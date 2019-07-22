ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 июля в размере 62,9776 руб.

22 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июля, составляет 62,9776 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,10 коп.

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В Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях с начала 2019 года собрано около 250 млн рублей курортного сбора, сообщает пресс-служба министерства РФ по делам Северного Кавказа. "С начала взимания курортного сбора на территории субъектов-участников эксперимента... "С начала взимания курортного сбора на территории субъектов-участников эксперимента... читать дальше

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Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) третий раз в июле снижает прогноз валового сбора зерна в РФ и, в частности, пшеницы. Новая оценка урожая пшеницы в России в 2019 году составляет 76,1 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько.... Новая оценка урожая пшеницы в России в 2019 году составляет 76,1 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько.... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,75 пункта (0,028%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2699,82 пункта. Максимальное... читать дальше

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Нефть эталонных марок активно дорожает в понедельник из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:43 мск подорожали на $0,91 (1,46%) - до $63,38 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:43 мск подорожали на $0,91 (1,46%) - до $63,38 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI... Стоимость фьючерса на WTI... читать дальше

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ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство республики Саха (Якутия)" (ГУП "ЖКХ Якутии") с 11:00 МСК 24 июля до 15:00 МСК 26 июля проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 7-летних облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом... читать дальше

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Глава "Ростеха" Сергей Чемезов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать докапитализацию ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) для финансового оздоровления компании и реализации гражданских проектов, в том числе МС-21. Согласно... Согласно... читать дальше

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В случае Brexit без соглашения ЕС поможет наиболее пострадавшим от этого странам союза, заявила официальный представитель Еврокомиссии Наташа Берто. "Как мы уже сообщали и раньше, если не будет соглашения, ясно, что Европейский союз поддержит государства-члены, которые... "Как мы уже сообщали и раньше, если не будет соглашения, ясно, что Европейский союз поддержит государства-члены, которые... читать дальше

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ООО "ЕвразХолдинг Финанс" 25 июля проведет сбор заявок инвесторов на 5-летние облигации серии 002Р-01R объемом 15 млрд рублей, ориентир ставки 1-го купона - 8,10-8,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:30 до... Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:30 до... читать дальше

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Китайские инвесторы с энтузиазмом встретили открытие в Шанхае фондовой площадки для технологических компаний Star Market: средние темпы роста котировок акций 25 компаний, дебютировавших здесь в понедельник, составили 140%. Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах... Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах... читать дальше

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Конституционный суд РФ признал незаконным взимание утилизационного сбора за временно ввезенные в РФ транспортные средства и постановил поправить регулирующее его законодательство. Как следует из постановления, опубликованного в понедельник на сайте суда, поводом к... Как следует из постановления, опубликованного в понедельник на сайте суда, поводом к... читать дальше

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Скорректированная чистая прибыль швейцарской банковской группы Julius Baer по итогам первого полугодия 2019 года снизилась на 22,7%, до 342,9 млн швейцарских франков ($349,5 млн) по сравнению с 443,8 млн франков в январе-июне прошлого года. Относительно второго полугодия 2018... читать дальше

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ЗАО "Ламбумиз" полностью разместило выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 120 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение началось 17 июля. Размещение началось 17 июля. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Выпуск сроком обращения около 5 лет размещен по открытой подписке в... Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Выпуск сроком обращения около 5 лет размещен по открытой подписке в... читать дальше

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Снижение НДС на фрукты и ягоды (включая виноград) с 20% до 10% предлагается распространить только на товары, произведенные в РФ. Минфин предупреждает о возможных судах по линии ЕврАзЭс. Поправка о распространении льготного НДС в размере 10% на фрукты и ягоды (включая... Поправка о распространении льготного НДС в размере 10% на фрукты и ягоды (включая... читать дальше

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Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в Группу "Аэрофлот") объявила об открытии собственного туроператора PobedaTravel. Туроператор займется продажей пакетных туров по всей маршрутной сети авиакомпании. "Для клиентов компании выгода может составить в среднем до... "Для клиентов компании выгода может составить в среднем до...

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Фондовые индексы Западной Европы преимущественно растут в ходе торгов в понедельник, инвесторы оценивают дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США в области денежно-кредитной политики, а также ждут выхода новой порции корпоративной... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,53 пункта (0,279%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2693,04 пункта. Максимальное... читать дальше

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