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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 166,8 млрд руб.
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22 июля 2019 года 10:02
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 166,8 млрд руб.
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22 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 июля по данным на начало операционного дня выросло до 166,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 157,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.22 июля 2019 года 14:45
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ООО "ЕвразХолдинг Финанс" 25 июля проведет сбор заявок инвесторов на 5-летние облигации серии 002Р-01R объемом 15 млрд рублей, ориентир ставки 1-го купона - 8,10-8,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:30 до... читать дальше
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В Китае на площадке Star Market стартовал аналог Nasdaq, средний рост цен акций компаний-дебютантов - 140%
Китайские инвесторы с энтузиазмом встретили открытие в Шанхае фондовой площадки для технологических компаний Star Market: средние темпы роста котировок акций 25 компаний, дебютировавших здесь в понедельник, составили 140%. Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах... читать дальше
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Конституционный суд РФ признал незаконным взимание утилизационного сбора за временно ввезенные в РФ транспортные средства и постановил поправить регулирующее его законодательство. Как следует из постановления, опубликованного в понедельник на сайте суда, поводом к... читать дальше
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