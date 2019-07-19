Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,9344 руб.

19 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 319 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9344 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,7625 руб., максимальный - 63,045 руб. Было заключено 9668 сделок. Объем торгов составил 39711,6 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,96 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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