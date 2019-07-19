Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

19 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 22.07 по 28.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в пятницу благодаря возросшим ожиданиям снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:10 мск увеличился на 64,44 пункта (0,24%) и составил... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:10 мск увеличился на 64,44 пункта (0,24%) и составил... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 22.07 по 28.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (рег. номер 2440) на уровне ruВBВ со "стабильным" прогнозом и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга и отказом банка от его актуализации. Рейтинг... Рейтинг... читать дальше

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В июне т.г. Банк России закупил 0,6 млн тройских унций (около 19 тонн) золота, следует из материалов ЦБ. По состоянию на 1 июля объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 71 млн унций (2,208 тыс. тонн), сообщил ЦБ. По состоянию на 1 июня... По состоянию на 1 июля объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 71 млн унций (2,208 тыс. тонн), сообщил ЦБ. По состоянию на 1 июня... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 20 по 26 июля ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 20 по 26 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 20 по 26 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 85 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Правительство РФ разрешило биржам и их структурам - клиринговой организации или центральному контрагенту (ЦК) и депозитариям - не раскрывать информацию о составе своих акционеров и участниках торгов, если на них наложены санкции иностранных государств. Как говорится в... Как говорится в... читать дальше

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9 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-242 на 18 млрд 453,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ООО "ОбъединениеАгроЭлита" (Красноярск) 19 июля полностью разместило 5-летние облигации серии БО-ПО3 объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска началось 20 мая. Размещение выпуска началось 20 мая. Выпуск размещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона... Выпуск размещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило на уровне "BB-" долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости страховой компании ПАО САК "Энергогарант". Прогноз рейтинга - "позитивный", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтинга - "позитивный", говорится в сообщении агентства. "Мы... "Мы... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,69 пункта (0,359%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2712,28 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2726,8 (+0,9%) пункта,... читать дальше

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Лизинговая компания ООО "Каркаде" утвердила программу биржевых облигаций серии 001P объемом до 6 млрд рублей включительно, говорится в сообщении компании. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. В настоящее время в... В настоящее время в... читать дальше

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SAIC Motor Corp., крупнейший китайский автопроизводитель, ожидает снижения продаж в 2019 году, которое станет первым, по крайней мере, за 14 лет. SAIC, являющийся главным партнером Volkswagen AG (VW) и General Motors (GM) в Китае, отмечает ослабление спроса на... SAIC, являющийся главным партнером Volkswagen AG (VW) и General Motors (GM) в Китае, отмечает ослабление спроса на... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,47/63,74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 15 коп., Cредний курс продажи...

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Чистая прибыль American Express Co. (AmEx), одного из лидеров американского рынка пластиковых карт, во втором квартале 2019 года выросла на 9% и составила $1,761 млрд, или $2,07 в расчете на акцию, по сравнению с $1,623 млрд, или $1,84 на акцию, за аналогичный период предыдущего... читать дальше

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