19 июля 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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19 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 22.07 по 28.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|22.07.2019
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Май 2019
|23.07.2019
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Июль 2019
|23.07.2019
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Июнь 2019
|24.07.2019
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Июль 2019
|24.07.2019
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Июнь 2019
|24.07.2019
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Июнь 2019
|24.07.2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 13 по 19 июля
|25.07.2019
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Июль 2019
|25.07.2019
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Июль 2019
|25.07.2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 14 по 20 июля
|25.07.2019
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Июнь 2019
|25.07.2019
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Июнь 2019
|25.07.2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 07 по 13 июля
|26.07.2019
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Июль 2019
|26.07.2019
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Июнь 2019
|26.07.2019
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Июль 2019
|26.07.2019
|15:30
|Предварительная оценка ВВП США
|II квартал 2019
|28.07.2019
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Июль 2019
Это автоматическое сообщение.
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19 июля 2019 года 17:22
Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в пятницу благодаря возросшим ожиданиям снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).
Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:10 мск увеличился на 64,44 пункта (0,24%) и составил... читать дальше
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19 июля 2019 года 17:15
В течение ближайшей недели с 22.07 по 28.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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19 июля 2019 года 16:58
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (рег. номер 2440) на уровне ruВBВ со "стабильным" прогнозом и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга и отказом банка от его актуализации.
Рейтинг... читать дальше
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19 июля 2019 года 16:39
В июне т.г. Банк России закупил 0,6 млн тройских унций (около 19 тонн) золота, следует из материалов ЦБ.
По состоянию на 1 июля объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 71 млн унций (2,208 тыс. тонн), сообщил ЦБ. По состоянию на 1 июня... читать дальше
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19 июля 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 июля ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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19 июля 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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19 июля 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 85 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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19 июля 2019 года 16:27
Правительство РФ разрешило биржам и их структурам - клиринговой организации или центральному контрагенту (ЦК) и депозитариям - не раскрывать информацию о составе своих акционеров и участниках торгов, если на них наложены санкции иностранных государств.
Как говорится в... читать дальше
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19 июля 2019 года 16:23
9 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-242 на 18 млрд 453,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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19 июля 2019 года 16:20
ООО "ОбъединениеАгроЭлита" (Красноярск) 19 июля полностью разместило 5-летние облигации серии БО-ПО3 объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Размещение выпуска началось 20 мая.
Выпуск размещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона... читать дальше
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19 июля 2019 года 16:16
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило на уровне "BB-" долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости страховой компании ПАО САК "Энергогарант".
Прогноз рейтинга - "позитивный", говорится в сообщении агентства.
"Мы... читать дальше
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19 июля 2019 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,69 пункта (0,359%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2712,28 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2726,8 (+0,9%) пункта,... читать дальше
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19 июля 2019 года 16:06
Лизинговая компания ООО "Каркаде" утвердила программу биржевых облигаций серии 001P объемом до 6 млрд рублей включительно, говорится в сообщении компании.
В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
В настоящее время в... читать дальше
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19 июля 2019 года 16:05
SAIC Motor Corp., крупнейший китайский автопроизводитель, ожидает снижения продаж в 2019 году, которое станет первым, по крайней мере, за 14 лет.
SAIC, являющийся главным партнером Volkswagen AG (VW) и General Motors (GM) в Китае, отмечает ослабление спроса на... читать дальше
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19 июля 2019 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,47/63,74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 15 коп., Cредний курс продажи...
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19 июля 2019 года 15:54
Чистая прибыль American Express Co. (AmEx), одного из лидеров американского рынка пластиковых карт, во втором квартале 2019 года выросла на 9% и составила $1,761 млрд, или $2,07 в расчете на акцию, по сравнению с $1,623 млрд, или $1,84 на акцию, за аналогичный период предыдущего... читать дальше
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