Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,7725 руб.

19 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1902 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7725 руб.

Минимальный курс евро составил 70,65 руб., максимальный - 70,8525 руб. Было заключено 3312 сделок. Объем торгов составил 15126,13 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,7475 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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