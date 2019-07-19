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Чистая прибыль крупнейшего мирового производителя программного обеспечения Microsoft Corp. в прошлом финансовом году, завершившемся 30 июня, подскочила в 2,4 раза - до $39,24 млрд с $16,571 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 14% - до $125,843 млрд с $110,360 млрд,... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 62,8393... читать дальше

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Правительство Белоруссии утвердило положение о взаимодействии госорганов и компаний-импортеров для обеспечения вывоза нефтепродуктов из Российской Федерации. В соответствии с постановлением Совмина №471 от 18 июля 2019 года, которое опубликовано на национальном правовом... В соответствии с постановлением Совмина №471 от 18 июля 2019 года, которое опубликовано на национальном правовом... читать дальше

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На неделе, завершившейся 17 июля, спрос на облигации развивающихся рынков (ЕМ) сохранялся на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики ключевыми центробанками ЕМ, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. В то же время... читать дальше

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ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии Б0-01 объемом 1 млрд рублей в размере 13-13,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к оферте с... Ориентиру соответствует доходность к оферте с... читать дальше

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ЦБ РФ 17 июля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 12,82 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 5 июля по 6 августа планирует приобрести валюту на 231 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 10 млрд... Минфин с 5 июля по 6 августа планирует приобрести валюту на 231 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 10 млрд... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1052 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 62,8335... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,9 пункта (0,662%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2720,49 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 13,65 пункта (1,011%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 13,65 пункта (1,011%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 62,8335 руб. По отношению к последней сделке в четверг доллар увеличился на 2,60 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,... По отношению к последней сделке в четверг доллар увеличился на 2,60 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 157,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Сегодняшние торги российский рынок акций начал уверенным ростом на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала. Американские фондовые индексы завершили четверг ростом на заявлениях председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса о... Американские фондовые индексы завершили четверг ростом на заявлениях председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса о... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,17/63,81 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 14 коп., Cредний курс продажи упал...

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Доллар дорожает к большинству валют, тогда как курс иены по отношению к основным ее конкурентам понизился на фоне улучшения аппетита инвесторов к риску благодаря подъему на рынках акций и признакам прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. Американская валюта... Американская валюта... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 июля составили по Российской Федерации 2286,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1990,5 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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В 1-м полугодии 2019 года предприятия Highland Gold Mining (HGM) произвели 142,254 тыс. унций золотого эквивалента, это на 10% больше результата января-июня прошлого года, сообщила компания. Общая сумма включает производство рудника Валунистый на Чукотке, который... Общая сумма включает производство рудника Валунистый на Чукотке, который... читать дальше

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9 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-243 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше

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