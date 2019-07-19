19 июля 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Июнь 2019
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Май 2019
|11:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Май 2019
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Май 2019
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Июль 2019
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19 июля 2019 года 10:53
Чистая прибыль крупнейшего мирового производителя программного обеспечения Microsoft Corp. в прошлом финансовом году, завершившемся 30 июня, подскочила в 2,4 раза - до $39,24 млрд с $16,571 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 14% - до $125,843 млрд с $110,360 млрд,... читать дальше
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19 июля 2019 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 62,8393... читать дальше
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19 июля 2019 года 10:45
Правительство Белоруссии утвердило положение о взаимодействии госорганов и компаний-импортеров для обеспечения вывоза нефтепродуктов из Российской Федерации.
В соответствии с постановлением Совмина №471 от 18 июля 2019 года, которое опубликовано на национальном правовом... читать дальше
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19 июля 2019 года 10:37
На неделе, завершившейся 17 июля, спрос на облигации развивающихся рынков (ЕМ) сохранялся на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики ключевыми центробанками ЕМ, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. В то же время... читать дальше
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19 июля 2019 года 10:37
ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии Б0-01 объемом 1 млрд рублей в размере 13-13,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте с... читать дальше
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19 июля 2019 года 10:28
ЦБ РФ 17 июля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 12,82 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Минфин с 5 июля по 6 августа планирует приобрести валюту на 231 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 10 млрд... читать дальше
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19 июля 2019 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1052 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 62,8335... читать дальше
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19 июля 2019 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,9 пункта (0,662%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2720,49 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 13,65 пункта (1,011%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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19 июля 2019 года 10:20
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 62,8335 руб.
По отношению к последней сделке в четверг доллар увеличился на 2,60 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,... читать дальше
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19 июля 2019 года 10:15
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 157,4 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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19 июля 2019 года 10:06
Сегодняшние торги российский рынок акций начал уверенным ростом на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала.
Американские фондовые индексы завершили четверг ростом на заявлениях председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса о... читать дальше
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19 июля 2019 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,17/63,81 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 14 коп., Cредний курс продажи упал...
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19 июля 2019 года 09:58
Доллар дорожает к большинству валют, тогда как курс иены по отношению к основным ее конкурентам понизился на фоне улучшения аппетита инвесторов к риску благодаря подъему на рынках акций и признакам прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.
Американская валюта... читать дальше
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19 июля 2019 года 09:54
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 июля составили по Российской Федерации 2286,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1990,5 млрд руб.
На начало... читать дальше
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19 июля 2019 года 09:46
В 1-м полугодии 2019 года предприятия Highland Gold Mining (HGM) произвели 142,254 тыс. унций золотого эквивалента, это на 10% больше результата января-июня прошлого года, сообщила компания.
Общая сумма включает производство рудника Валунистый на Чукотке, который... читать дальше
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19 июля 2019 года 09:44
9 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-243 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше
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