Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 июля

18 июля. FINMARKET.RU -РФ с 19 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2870,2 (+35,36) руб./грамм; на серебро - 32,38 (+0,79) руб./грамм; на платину - 1714,97 (+25,16) руб./грамм; на палладий - 3096,64 (+20,57) руб./грамм.

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Американские фондовые индексы начали торги снижением на фоне слабой квартальной отчетности ряда крупных компаний. Однако через некоторое время Standard & Poor's 500 перешел в незначительный плюс. Также участники рынка оценивают статданные по рынку труда США, указавшие... Также участники рынка оценивают статданные по рынку труда США, указавшие... читать дальше

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ОО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома") завершило размещение облигаций серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 12 июля. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял... Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 12 июля. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял... читать дальше

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По итогам VI Форума регионов Белоруссии и России в Санкт-Петербурге будут заключены контракты на сумму не менее $550 млн, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович. "Коммерческих контрактов будет заключено на сумму не меньше, чем $550 млн. Это... "Коммерческих контрактов будет заключено на сумму не меньше, чем $550 млн. Это... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 407 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,8985 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,7475 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 62,7475 руб.,... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги "Юникредит банка" на уровне "ВВВ-/A-3". Прогноз рейтингов изменен на "стабильный" с "негативного", отмечается в пресс-релизе S&P Агентство изменило прогноз рейтингов "Юникредит банка" вслед за... Агентство изменило прогноз рейтингов "Юникредит банка" вслед за... читать дальше

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Индекс опережающих экономических показателей США снизился в июне 2019 года на 0,3% после нулевого изменения в мае, свидетельствуют данные исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает показатель. Аналитики прогнозировали рост показателя на... Аналитики прогнозировали рост показателя на... читать дальше

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о возможности принятия решения об отмене роуминга между Россией и Белоруссией до конца 2019 года. "Мы считаем, что до конца этого года возможно принятие решения (об отмене роуминга между странами). Посол Белоруссии в России... читать дальше

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Более значительное снижение ключевой ставки возможно, только если поступающая информация приведет к изменению макроэкономического прогноза, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин в интервью Bloomberg. Совет директоров ЦБ... Совет директоров ЦБ... читать дальше

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Минсельхоз РФ рассчитывает на смягчение условий ввоза российской пшеницы в Саудовскую Аравию. Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом было заявлено в ходе телефонных переговоров главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с министром окружающей среды, водных ресурсов и сельского... читать дальше

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8 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-241 на 18 млрд 705,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций могут составить в 3-м квартале 2019 года $9,3 млрд (на 26% ниже, чем годом ранее), в 4-м квартале 2019 года – $17,5 млрд (на 19% ниже, чем годом ранее), свидетельствует оценка, опубликованная на сайте Банка... читать дальше

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МХК "Еврохим" полностью разместила облигации серии БО-001Р-04 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок инвесторов на выпуск БО-001Р-04 прошел 10 июля, срок обращения выпуска -3,5 года, объем - 10 млрд рублей, ставка установлена на уровне... Сбор заявок инвесторов на выпуск БО-001Р-04 прошел 10 июля, срок обращения выпуска -3,5 года, объем - 10 млрд рублей, ставка установлена на уровне... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,91 пункта (0,218%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2707,26 пункта. Максимальное... читать дальше

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Чистый приток средств в ПИФы составил 83,5 млрд рублей по итогам 1-го квартала, что почти в два раза больше, чем в 4-м квартале 2018 года, отмечается в "Обзоре ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов" Банка России. Основной объем инвестиций... Основной объем инвестиций... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,47/63,69 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 27 коп., Cредний курс продажи...

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Международные резервы России на 12 июля составили $519,7 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 5 июля международные резервы равнялись $518,3 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $1,4 млрд, или на 0,3%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы выросли... По состоянию на 5 июля международные резервы равнялись $518,3 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $1,4 млрд, или на 0,3%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы выросли... читать дальше

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