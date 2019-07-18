Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2270,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1515,01 млрд руб.

18 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 июля составили по Российской Федерации 2270,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1990,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2456,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2163,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 июля составили 1515,01 млрд руб. против 1057,88413 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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