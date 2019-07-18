18 июля 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:30
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Июнь 2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 07 по 13 июля
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Июль 2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 30 июня по 06 июля
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Июнь 2019
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18 июля 2019 года 17:45
Американские фондовые индексы начали торги снижением на фоне слабой квартальной отчетности ряда крупных компаний. Однако через некоторое время Standard & Poor's 500 перешел в незначительный плюс.
Также участники рынка оценивают статданные по рынку труда США, указавшие... читать дальше
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18 июля 2019 года 17:43
ОО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома") завершило размещение облигаций серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 12 июля. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял... читать дальше
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18 июля 2019 года 17:36
По итогам VI Форума регионов Белоруссии и России в Санкт-Петербурге будут заключены контракты на сумму не менее $550 млн, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.
"Коммерческих контрактов будет заключено на сумму не меньше, чем $550 млн. Это... читать дальше
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18 июля 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 407 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,8985 руб.
Минимальный курс доллара США составил 62,7475 руб.,... читать дальше
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18 июля 2019 года 17:15
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги "Юникредит банка" на уровне "ВВВ-/A-3". Прогноз рейтингов изменен на "стабильный" с "негативного", отмечается в пресс-релизе S&P
Агентство изменило прогноз рейтингов "Юникредит банка" вслед за... читать дальше
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18 июля 2019 года 17:08
Индекс опережающих экономических показателей США снизился в июне 2019 года на 0,3% после нулевого изменения в мае, свидетельствуют данные исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает показатель.
Аналитики прогнозировали рост показателя на... читать дальше
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18 июля 2019 года 17:01
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о возможности принятия решения об отмене роуминга между Россией и Белоруссией до конца 2019 года. "Мы считаем, что до конца этого года возможно принятие решения (об отмене роуминга между странами). Посол Белоруссии в России... читать дальше
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18 июля 2019 года 16:48
Более значительное снижение ключевой ставки возможно, только если поступающая информация приведет к изменению макроэкономического прогноза, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин в интервью Bloomberg.
Совет директоров ЦБ... читать дальше
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18 июля 2019 года 16:39
Минсельхоз РФ рассчитывает на смягчение условий ввоза российской пшеницы в Саудовскую Аравию. Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом было заявлено в ходе телефонных переговоров главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с министром окружающей среды, водных ресурсов и сельского... читать дальше
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18 июля 2019 года 16:36
8 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-241 на 18 млрд 705,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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18 июля 2019 года 16:31
Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций могут составить в 3-м квартале 2019 года $9,3 млрд (на 26% ниже, чем годом ранее), в 4-м квартале 2019 года – $17,5 млрд (на 19% ниже, чем годом ранее), свидетельствует оценка, опубликованная на сайте Банка... читать дальше
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18 июля 2019 года 16:25
МХК "Еврохим" полностью разместила облигации серии БО-001Р-04 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок инвесторов на выпуск БО-001Р-04 прошел 10 июля, срок обращения выпуска -3,5 года, объем - 10 млрд рублей, ставка установлена на уровне... читать дальше
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18 июля 2019 года 16:15
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,91 пункта (0,218%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2707,26 пункта. Максимальное... читать дальше
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18 июля 2019 года 16:08
Чистый приток средств в ПИФы составил 83,5 млрд рублей по итогам 1-го квартала, что почти в два раза больше, чем в 4-м квартале 2018 года, отмечается в "Обзоре ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов" Банка России.
Основной объем инвестиций... читать дальше
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18 июля 2019 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,47/63,69 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 27 коп., Cредний курс продажи...
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18 июля 2019 года 16:01
Международные резервы России на 12 июля составили $519,7 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 5 июля международные резервы равнялись $518,3 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $1,4 млрд, или на 0,3%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы выросли... читать дальше
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