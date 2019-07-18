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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 62,9451 руб.
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Рост промпроизводства в июне ускорился до 3,3%
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18 июля 2019 года 08:02

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 62,9451 руб.

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18 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 62,9451 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,22 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
17 июля 2019 года 19:55
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 17 июля снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 42,71 пункта (1,55%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2713,17 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45...    читать дальше
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17 июля 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 июля снизилась на 0,61% и составила 44746,252 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44746,252 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 273,568 млрд руб., или на...
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17 июля 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1357 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 54 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1357 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,12 руб., максимальный - 9,1578...    читать дальше
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17 июля 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,4912 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 18 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4912 руб.

Минимальный курс евро составил 70,3775 руб.,...    читать дальше
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17 июля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 62,8569 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 440 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,8569 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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17 июля 2019 года 19:01
Fitch присвоило En+ рейтинг "BB-" со "стабильным" прогнозом
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило компании En+ Group долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне "BB-".

Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства.
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17 июля 2019 года 18:58
Индекс МосБиржи упал на 1,6%, индекс РТС - на 1,5%
Российский фондовый рынок, открывшийся в минусе, закрылся падением на негативном внешнем фоне.

Европейские рынки акций в течение дня демонстрировали незначительные изменения, вечером снижались.

Азиатские фондовые индикаторы завершили день снижением,...    читать дальше
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17 июля 2019 года 18:47
Fitch повысило рейтинги Global Ports до "BB+", прогноз - "стабильный"
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Global Ports Investments Plc (GPI) в иностранной и национальной валютах с "BB" до "BB+".

Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении...    читать дальше
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17 июля 2019 года 18:47
ДОМ.РФ выкупил по оферте 16,6% выпуска бондов А18 на 1,2 млрд рублей
АО "ДОМ.РФ" в рамках оферты приобрело 1 млн 160,707 тыс. облигаций серии А18 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.

Объем выпуска составляет 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 16,58% выпуска.

Эмитент...    читать дальше
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17 июля 2019 года 18:45
Мосбиржа зарегистрировала облигации ГК "Автодор" на 8,3 млрд рублей
Московская биржа" зарегистрировала облигации ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") серии БО-002Р-04 объемом 8,3 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
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17 июля 2019 года 18:38
В городах Китая ускоряется рост потребления газа, несмотря на замедление спроса по стране в целом
В 1-м полугодии темпы роста потребления природного газа в Китае замедлились сильнее прогнозов, однако спрос на этот вид топлива в городских районах, напротив, демонстрирует активный подъем.

Потребление газа в КНР в июне увеличилось на 8,5% в годовом выражении, до 22,16...    читать дальше
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17 июля 2019 года 18:30
От санкции ЕС против России в Германии особенно сильно страдают восточные земли
Действующие уже 5 лет санкции Евросоюза против России причинили значительно больше ущерба экономике восточных земель ФРГ, чем предприятиям в западных федеральных землях, передает "Немецкая волна". Согласно последним данным Восточного комитета немецкой экономики, обнародованным в...    читать дальше
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17 июля 2019 года 18:22
Первые электронные паспорта начнут выдавать в Москве с июля 2020 года
Пилотный проект по выдаче первых электронных паспортов начнется с июля 2020 года в Москве, сообщил вице-премьер Максим Акимов.

"Мы начнем эту работу (по выдаче первых новых электронных удостоверений личности) по поручению председателя правительства в июле следующего...    читать дальше
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17 июля 2019 года 18:13
В 1-м полугодии рост ВВП Белоруссии замедлился до 0,9%
Валовой внутренний продукт (ВВП) Белоруссии в январе-июне 2019 года составил в текущих ценах 60,3 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 0,9% больше, чем в январе-июне 2018 года, говорится в сообщении Белстата.

В январе-мае ВВП республики вырос на 1%, в...    читать дальше
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17 июля 2019 года 18:05
МТС завершили размещение облигаций на 10 млрд рублей
АО "Мобильные телесистемы" (МТС) полностью разместило 7-летние облигации серии 001P-11 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск прошел 9 июля за 1 час. Параметры выпуска тогда не раскрывались.

Ставка купона...    читать дальше
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17 июля 2019 года 18:05
В России выдача бумажных паспортов завершится в 2022 году
Вице-премьер Максим Акимов сообщил в среду журналистам, что журналистам внедрение электронных паспортов в России не будет генерировать дополнительные расходы для бюджета РФ, выдача бумажных паспортов завершится в 2022 году.

"В течение 2022 года завершим выдачу,...    читать дальше
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