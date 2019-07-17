Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,8578 руб.

17 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 685 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,8578 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,7375 руб., максимальный - 63,0425 руб. Было заключено 9128 сделок. Объем торгов составил 38309,34 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,8425 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.