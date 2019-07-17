Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 июля

17 июля. FINMARKET.RU -РФ с 18 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2834,84 (-24,95) руб./грамм; на серебро - 31,59 (+0,5) руб./грамм; на платину - 1689,81 (-12,61) руб./грамм; на палладий - 3076,07 (-58,16) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 42,71 пункта (1,55%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2713,17 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44746,252 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 273,568 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 54 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1357 руб. Минимальный курс юаня составил 9,12 руб., максимальный - 9,1578... Минимальный курс юаня составил 9,12 руб., максимальный - 9,1578... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 18 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4912 руб. Минимальный курс евро составил 70,3775 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,3775 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 440 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,8569 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило компании En+ Group долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне "BB-". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

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Российский фондовый рынок, открывшийся в минусе, закрылся падением на негативном внешнем фоне. Европейские рынки акций в течение дня демонстрировали незначительные изменения, вечером снижались. Европейские рынки акций в течение дня демонстрировали незначительные изменения, вечером снижались. Азиатские фондовые индикаторы завершили день снижением,... Азиатские фондовые индикаторы завершили день снижением,... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Global Ports Investments Plc (GPI) в иностранной и национальной валютах с "BB" до "BB+". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении... Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении... читать дальше

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АО "ДОМ.РФ" в рамках оферты приобрело 1 млн 160,707 тыс. облигаций серии А18 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 16,58% выпуска. Объем выпуска составляет 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 16,58% выпуска. Эмитент... Эмитент... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала облигации ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") серии БО-002Р-04 объемом 8,3 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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В 1-м полугодии темпы роста потребления природного газа в Китае замедлились сильнее прогнозов, однако спрос на этот вид топлива в городских районах, напротив, демонстрирует активный подъем. Потребление газа в КНР в июне увеличилось на 8,5% в годовом выражении, до 22,16... Потребление газа в КНР в июне увеличилось на 8,5% в годовом выражении, до 22,16... читать дальше

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Действующие уже 5 лет санкции Евросоюза против России причинили значительно больше ущерба экономике восточных земель ФРГ, чем предприятиям в западных федеральных землях, передает "Немецкая волна". Согласно последним данным Восточного комитета немецкой экономики, обнародованным в... читать дальше

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Пилотный проект по выдаче первых электронных паспортов начнется с июля 2020 года в Москве, сообщил вице-премьер Максим Акимов. "Мы начнем эту работу (по выдаче первых новых электронных удостоверений личности) по поручению председателя правительства в июле следующего... "Мы начнем эту работу (по выдаче первых новых электронных удостоверений личности) по поручению председателя правительства в июле следующего... читать дальше

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Белоруссии в январе-июне 2019 года составил в текущих ценах 60,3 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 0,9% больше, чем в январе-июне 2018 года, говорится в сообщении Белстата. В январе-мае ВВП республики вырос на 1%, в... В январе-мае ВВП республики вырос на 1%, в... читать дальше

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АО "Мобильные телесистемы" (МТС) полностью разместило 7-летние облигации серии 001P-11 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, сбор заявок на выпуск прошел 9 июля за 1 час. Параметры выпуска тогда не раскрывались. Как сообщалось, сбор заявок на выпуск прошел 9 июля за 1 час. Параметры выпуска тогда не раскрывались. Ставка купона... Ставка купона... читать дальше

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Вице-премьер Максим Акимов сообщил в среду журналистам, что журналистам внедрение электронных паспортов в России не будет генерировать дополнительные расходы для бюджета РФ, выдача бумажных паспортов завершится в 2022 году. "В течение 2022 года завершим выдачу,... "В течение 2022 года завершим выдачу,... читать дальше

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