Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -93,2 млрд руб.

17 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 июля по данным на начало операционного дня снизилось до -93,2 млрд руб.

.

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении правительственный законопроект о старте с 1 января 2020 года в ряде регионов России эксперимента по введению квотирования выбросов и загрязняющих веществ в атмосферу. В случае провала эксперимента губернаторы будут нести... читать дальше

.

Комитет Госдумы по финансовому рынку направил в Совет Думы предложение об ускоренном рассмотрении законопроекта, который наделяет ЦБ РФ правом ограничивать тарифы на эквайринг. Так, срок рассмотрения законопроекта во втором чтении предлагается перенести с 23 июля на 18 июля. И в... читать дальше

.

Общепромышленный индекс не является усредненным значением из индексов по видам экономической деятельности вследствие методики его расчета и постоянной корректировки весов, прокомментировали "Интерфаксу" в Росстате соответствующие расхождения. У экономистов и после этого... У экономистов и после этого... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 32,15 пункта (1,167%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2723,73 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2726,2 (-1,08%) пункта,... читать дальше

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 70,5552 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,19 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 62,9451 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,22 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

SWIFT расширяет технологии gpi и запускает сервис SWIFT gpi для корпораций, который позволит мультибанковским компаниям напрямую совершать платежи и отслеживать транзакции через свои платежные системы во всех банках-партнерах. Как говорится в сообщении SWIFT, пилотные... Как говорится в сообщении SWIFT, пилотные... читать дальше

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,66/63,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 21 коп., средний...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,18/71,6 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 22 коп., Cредний курс продажи не...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,44/63,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 25 коп., Cредний курс продажи...

.

ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 7-летним облигациям ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) серии 001P-11 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за... По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за... читать дальше

.

Renault инвестирует 128 млн евро в китайского производителя электромобилей Jiangling Motors Corporation Group (JMCG), что увеличит присутствие французского автопроизводителя на рынке КНР, являющемся крупнейшим в мире рынком электромобилей. Renault получит 50-проценую... Renault получит 50-проценую... читать дальше

.

ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 5-летним облигациям ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) серии БО-П02 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruВВВ+", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за... По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за... читать дальше

.

Падение цен на пшеницу в РФ резко ускорилось с массовым поступлением на рынок зерна нового урожая. Лидерами по темпам падения являются центральные регионы. В то же время новый "разгон" к росту взяли цены на пшено. Как сообщили "Интерфаксу" в компании "ПроЗерно", на... Как сообщили "Интерфаксу" в компании "ПроЗерно", на... читать дальше

.

Объемы строительства в еврозоне в мае 2019 года сократились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). В годовом выражении объемы строительства выросли на 2%. Данные за апрель были... Данные за апрель были... читать дальше

.

ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) 19 июля с 10:00 МСК до 17:00 МСК будет принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии Б0-01 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Организаторами выступают ООО "БондиБокс" и банк... Организаторами выступают ООО "БондиБокс" и банк... читать дальше

.