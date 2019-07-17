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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Рост промпроизводства в июне ускорился до 3,3%
В июне рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 3,3% после повышения на 0,9% в мае. Динамика показателя превысила прогнозы аналитиков, ожидавших подъем на 2,3%
 
На погашение займа россиянам требуется в среднем 11 зарплат
Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат. С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза. Такой вывод содержится в обзоре закредитованности населения, подготовленном...
 
Володин: Госдума должна участвовать в формировании правительства
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что парламент должен нести свою долю ответственности за формирование состава правительства. "Было бы правильно - подчеркну, на мой взгляд - дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной Думы...
 
Центробанки ЕАЭС согласуют валютную политику
Коллегия ЕЭК одобрила проект соглашения об учреждении специального консультационного совета по курсовой политике ЕАЭС (в него входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия), сообщил "Известиям" представитель комиссии. Задачей совета будет...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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17 июля 2019 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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17 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
11:00 Объем промышленных заказов в Италии Май 2019
11:30 Изменение потребительских цен в Великобритании Июнь 2019
11:30 Изменение цен производителей в Великобритании Июнь 2019
12:00 Изменение потребительских цен в еврозоне Июнь 2019
12:00 Объем строительства в еврозоне Май 2019
15:30 Изменение потребительских цен в Канаде Июнь 2019
15:30 Новостройки и разрешения на строительство в США Июнь 2019
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 06 по 12 июля

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
17 июля 2019 года 13:38
Депутаты приняли закон о старте эксперимента по квотированию вредных выбросов компаниями
Госдума приняла в окончательном, третьем чтении правительственный законопроект о старте с 1 января 2020 года в ряде регионов России эксперимента по введению квотирования выбросов и загрязняющих веществ в атмосферу. В случае провала эксперимента губернаторы будут нести...    читать дальше
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17 июля 2019 года 13:30
Финансовый комитет Госдумы просит ускорить рассмотрение законопроекта о праве ЦБ РФ ограничивать тарифы на эквайринг
Комитет Госдумы по финансовому рынку направил в Совет Думы предложение об ускоренном рассмотрении законопроекта, который наделяет ЦБ РФ правом ограничивать тарифы на эквайринг. Так, срок рассмотрения законопроекта во втором чтении предлагается перенести с 23 июля на 18 июля. И в...    читать дальше
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17 июля 2019 года 13:21
Росстат объяснил несоответствие роста промышленности в РФ в июне динамике по видам деятельности
Общепромышленный индекс не является усредненным значением из индексов по видам экономической деятельности вследствие методики его расчета и постоянной корректировки весов, прокомментировали "Интерфаксу" в Росстате соответствующие расхождения.

У экономистов и после этого...    читать дальше
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17 июля 2019 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 17 июля снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 32,15 пункта (1,167%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2723,73 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2726,2 (-1,08%) пункта,...    читать дальше
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17 июля 2019 года 13:13
ЦБ РФ установил курс евро с 18 июля в размере 70,5552 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 70,5552 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,19 коп.

Это автоматическое сообщение.
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17 июля 2019 года 13:13
ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 июля в размере 62,9451 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 62,9451 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,22 коп.

Это автоматическое сообщение.
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17 июля 2019 года 13:02
SWIFT запускает новый gpi сервис для корпораций
SWIFT расширяет технологии gpi и запускает сервис SWIFT gpi для корпораций, который позволит мультибанковским компаниям напрямую совершать платежи и отслеживать транзакции через свои платежные системы во всех банках-партнерах.

Как говорится в сообщении SWIFT, пилотные...    читать дальше
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17 июля 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 17 июля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 62,66/63,33 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,66/63,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 21 коп., средний...
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17 июля 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 70,18/71,6 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,18/71,6 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 22 коп., Cредний курс продажи не...
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17 июля 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 62,44/63,75 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,44/63,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 25 коп., Cредний курс продажи...
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17 июля 2019 года 13:00
"Эксперт РА" присвоил облигациям МТС на 10 млрд рублей рейтинг "ruAA"
ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 7-летним облигациям ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) серии 001P-11 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за...    читать дальше
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17 июля 2019 года 12:53
Renault увеличит присутствие на рынке электромобилей Китая
Renault инвестирует 128 млн евро в китайского производителя электромобилей Jiangling Motors Corporation Group (JMCG), что увеличит присутствие французского автопроизводителя на рынке КНР, являющемся крупнейшим в мире рынком электромобилей.

Renault получит 50-проценую...    читать дальше
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17 июля 2019 года 12:49
"Эксперт РА" присвоил облигациям "Белуги групп" на 5 млрд руб. рейтинг "ruВВВ+"
ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 5-летним облигациям ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) серии БО-П02 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruВВВ+", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за...    читать дальше
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17 июля 2019 года 12:45
Снижение цен на пшеницу в России ускорилось
Падение цен на пшеницу в РФ резко ускорилось с массовым поступлением на рынок зерна нового урожая. Лидерами по темпам падения являются центральные регионы. В то же время новый "разгон" к росту взяли цены на пшено.

Как сообщили "Интерфаксу" в компании "ПроЗерно", на...    читать дальше
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17 июля 2019 года 12:36
Объемы строительства в еврозоне и ЕС в мае снизились на 0,3%
Объемы строительства в еврозоне в мае 2019 года сократились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). В годовом выражении объемы строительства выросли на 2%.

Данные за апрель были...    читать дальше
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17 июля 2019 года 12:33
ООО "Дени колл" 19 июля проведет сбор заявок на облигации объемом 1 млрд рублей
ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) 19 июля с 10:00 МСК до 17:00 МСК будет принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии Б0-01 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Организаторами выступают ООО "БондиБокс" и банк...    читать дальше
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