Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1301 руб.

16 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 87 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1301 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,114 руб., максимальный - 9,1448 руб. Была заключена 231 сделка. Объем торгов составил 696,78 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,132 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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