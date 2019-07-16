Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,789 руб.

16 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 708 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,789 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,63 руб., максимальный - 62,88 руб. Было заключено 9927 сделок. Объем торгов составил 40580,64 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,79 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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