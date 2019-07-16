Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 июля

16 июля. FINMARKET.RU -РФ с 17 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2859,79 (-0,99) руб./грамм; на серебро - 31,09 (+0,14) руб./грамм; на платину - 1702,42 (+7,67) руб./грамм; на палладий - 3134,23 (-16,92) руб./грамм.

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,56 пункта (0,02%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2755,88 пункта. Индекс РТС... Индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45019,820 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 293,100 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 808 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,7957 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 87 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1301 руб. Минимальный курс юаня составил 9,114 руб., максимальный - 9,1448... Минимальный курс юаня составил 9,114 руб., максимальный - 9,1448... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2089 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4858 руб. Минимальный курс евро составил 70,3725 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,3725 руб.,... читать дальше

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"Газпром" уложил по двум ниткам 1628 километров газопровода "Северный поток - 2", говорится в сообщении компании. "Продолжается строительство газопровода "Северный поток - 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1628 км газопровода - 66,3% от его общей... читать дальше

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Сбербанк России разместил 61,81% выпуска инвестиционных облигаций объемом 1 млрд рублей со сроком обращения 2,5 года серии ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-113R на сумму 628,1 млн рублей, говорится в сообщении банка. Дата начала и окончания размещения облигаций - 16... Дата начала и окончания размещения облигаций - 16... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне на фоне фиксации прибыли игроками, в то время как внешние площадки подавали смешанные сигналы. Во вторник в Азии преобладало умеренное снижение индексов (японский Nikkei 225 потерял 0,7%, китайский Shanghai Composite снизился... Во вторник в Азии преобладало умеренное снижение индексов (японский Nikkei 225 потерял 0,7%, китайский Shanghai Composite снизился... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Оренбургской области и ее облигаций до уровня "А+(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении АКРА. Как сообщалось, в январе АКРА подтвердило кредитный рейтинг Оренбургской области... Как сообщалось, в январе АКРА подтвердило кредитный рейтинг Оренбургской области... читать дальше

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Россия, по данным на 16 июля, собрала 33,8 млн тонн зерна по сравнению с 29,5 млн тонн на ту же дату в прошлом году, сообщил Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные органов управления АПК регионов. Таким образом, сбор зерна увеличился на 14,6%. При этом урожайность снизилась... читать дальше

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Мировым центробанкам и регуляторам стоит быть готовыми к наращиванию стимулирующих мер в случае, если глобальная экономика, подъем которой уже замедлился в результате торговых конфликтов, продолжит серьезное ослабление, заявил временно исполняющий обязанности... читать дальше

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Экономисты назвали "странным" несоответствие роста промпроизводства в июне в 3,3% данным самого же Росстата по видам экономической деятельности, которые указывали на рост чуть менее 3%. Сегодня Росстат сообщил об ускорении годовых темпов роста промпроизводства в июне... Сегодня Росстат сообщил об ускорении годовых темпов роста промпроизводства в июне... читать дальше

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ВЭБ завершил 16 июля размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К166 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 5% выпуска на 1 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 11 июля. Ставка купона установлена в размере 7,27%... Сбор заявок на бонды прошел 11 июля. Ставка купона установлена в размере 7,27%... читать дальше

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Тегеран на данный момент не планирует поднимать уровень обогащения урана выше 4,5%, заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди. "В рамках следующего этапа Ирана может повысить уровень обогащения урана с 4,5% до 20%, но в настоящее... читать дальше

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"АЛРОСА" и национальная алмазодобывающая компания Зимбабве Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) подписали соглашение о создании совместного предприятия по разработке алмазных месторождений на территории страны. Как говорится в сообщении "АЛРОСА", по условиям... Как говорится в сообщении "АЛРОСА", по условиям... читать дальше

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Россия в июне 2019 года увеличила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) на 22,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). По сравнению с маем 2019... По сравнению с маем 2019... читать дальше

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