Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,5556 руб.

16 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1835 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5556 руб.

Минимальный курс евро составил 70,385 руб., максимальный - 70,73 руб. Было заключено 3797 сделок. Объем торгов составил 14900,42 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,41 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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