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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 62,828 руб.
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16 июля 2019 года 08:08

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 62,828 руб.

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16 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 62,828 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,24 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, который меняет правила предоставления компаниям инвестиционного налогового вычета. Будет разрешено применять вычет консолидированной группе налогоплательщиков, кроме того, расширяется перечень оборудования, закупку которого можно будет...    читать дальше
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16 июля 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 16 июля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 62,56/63,18 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,56/63,18 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 18 коп., средний...
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Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 62,29/63,62 руб.
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16 июля 2019 года 13:02
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16 июля 2019 года 12:53
АКРА присвоило выпуску облигаций ЕАБР на 5 млрд руб. рейтинг "AAA(RU)"
налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ЕАБР....    читать дальше
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16 июля 2019 года 12:52
Доверие инвесторов к экономике ФРГ в июле снизилось больше ожиданий - Zew
Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в июле 2019 года упал до минус 24,5 пункта с минус 21,1 пункта в июне, свидетельствуют данные исследовательского института Zew. Индикатор находится в отрицательной зоне...    читать дальше
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16 июля 2019 года 12:47
ВТБ готовит программу структурных облигаций на 1 трлн рублей
Совет директоров ВТБ утвердил программу структурных облигаций серии С-1 объемом 1 трлн рублей, говорится в сообщении банка.

Программа бессрочная, срок обращения облигаций в рамках программы - до 100 лет. Облигации будут размещены путем закрытой подписки среди...    читать дальше
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16 июля 2019 года 12:47
ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 июля в размере 62,8129 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 62,8129 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,51 коп.

Это автоматическое сообщение.
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16 июля 2019 года 12:47
ЦБ РФ установил курс евро с 17 июля в размере 70,6771 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 июля, составляет 70,6771 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,03 коп.

Это автоматическое сообщение.
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16 июля 2019 года 12:41
Раннее поступление овощей нового урожая замедлило инфляцию в июне - ЦБ
В июне 2019 года годовая инфляция замедлилась на 0,4 п.п., до 4,7%, говорится в комментарии ЦБ РФ по инфляции. При этом инфляция снизилась по всем основным компонентам. Темпы прироста цен на продукты питания замедлились до 5,5%, на услуги – до 4,9%, на непродовольственные товары...    читать дальше
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16 июля 2019 года 12:25
ЦБ РФ разместил купонные облигации 23-го выпуска на 300 млрд рублей
ЦБ РФ 16 июля разместил 23-й выпуск купонных облигаций (КОБР) (рег. номер №4-23-22BR1-9) в объеме 300 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.

Спрос по номиналу составил 900 млрд 182 млн рублей.

Цена отсечения была определена на уровне 99,9700% номинала....    читать дальше
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16 июля 2019 года 12:25
АКРА присвоило трем выпускам облигаций Сбербанка рейтинг "AAA(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 16 июля присвоило выпускам облигаций Сбербанка России серий 001Р-SBER10, 001Р-SBER11 и 001Р-SBER12 общим номинальным объемом 55 млрд рублей кредитный рейтинг "ААА(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.

Эмиссии...    читать дальше
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16 июля 2019 года 12:17
В январе-июне продажи Renault в мире сократились на 6,7%
В 1-м полугодии 2019 года продажи группы Renault сократились на 6,7% в годовом выражении, до 1,94 млн автомобилей, говорится в пресс-релизе компании. Между тем мировой авторынок за этот период просел на 7,1%, так что Renault удалось сохранить свою долю рынка на уровне...    читать дальше
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16 июля 2019 года 12:08
ВТБ разместит 16 июля однодневные бонды серии КС-3-239 на 75 млрд руб. по цене 99,9812% от номинала
6 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 16 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-239 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9812% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,86% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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16 июля 2019 года 12:02
Безработица в Великобритании марте-мае составила 3,8%
Безработица в Великобритании, рассчитанная по методике Международной организации труда (МОТ), составила в марте-мае 3,8%, как и в феврале-апреле 2019 года. По сравнению с периодом декабрь-февраль показатель снизился на 0,1 п.п, свидетельствуют данные Национального...    читать дальше
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