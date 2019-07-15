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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1214 руб.
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15 июля 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1214 руб.
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15 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 437 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1214 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1 руб., максимальный - 9,177 руб. Была заключена 181 сделка. Объем торгов составил 619,85 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1162 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.15 июля 2019 года 19:15
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.15 июля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 62,7168 руб.
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Российский фондовый рынок, открывшийся на повышательном тренде, завершил понедельник в минусе. Европейские рынки акций в начале торгов демонстрировали мажорный настрой. Но довольно быстро скорректировались на незначительное снижение, однако к вечеру снова перебрались в... читать дальше
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.15 июля 2019 года 18:51
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.15 июля 2019 года 18:40
5 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-238 на 18 млрд 350,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.15 июля 2019 года 18:27
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