ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,0114 руб.

15 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 71,0114 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,41 коп.

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ООО "Сэтл групп" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-02 со сроком обращения 3,5 года объемом 5 млрд рублей в размере 10,75% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка установлена на весь период обращения. Ставка установлена на весь период обращения. Сбор заявок на бонды прошел в... Сбор заявок на бонды прошел в... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 21,14 пункта (0,761%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2756,44 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 31635,102 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 73,597 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3003 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6988 руб. Минимальный курс евро составил 70,4625 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,4625 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 437 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1214 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1 руб., максимальный - 9,177... Минимальный курс юаня составил 9,1 руб., максимальный - 9,177... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3455 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,7168 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся на повышательном тренде, завершил понедельник в минусе. Европейские рынки акций в начале торгов демонстрировали мажорный настрой. Но довольно быстро скорректировались на незначительное снижение, однако к вечеру снова перебрались в... Европейские рынки акций в начале торгов демонстрировали мажорный настрой. Но довольно быстро скорректировались на незначительное снижение, однако к вечеру снова перебрались в... читать дальше

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Сбербанк завершил размещение облигаций серии 001Р-SBER10 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Как сообщалось, 9 июня банк провел сбор заявок на бонды серий 001Р-SBER10 и 001Р-SBER11 общим объемом 15 млрд рублей. Премаркетинг данных... Как сообщалось, 9 июня банк провел сбор заявок на бонды серий 001Р-SBER10 и 001Р-SBER11 общим объемом 15 млрд рублей. Премаркетинг данных... читать дальше

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Минтруд России напоминает, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) окончательно не сверстан, поэтому пока не ясно, будет ли продлен мораторий на формирование накопительной части пенсии еще на год, то есть до 2022 года включительно. "Решения о введении "моратория"... "Решения о введении "моратория"... читать дальше

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В понедельник котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций умеренно подросли благодаря как ценовому повышению американских казначейских обязательств (US Treasuries), так и отсутствию новых сообщений на санкционную тематику. При этом изменения суверенных... читать дальше

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5 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-238 на 18 млрд 350,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ, AIIB) утвердил новыми членами Бенин, Джибути и Руанду. В результате общее количество стран-участниц АБИИ достигло 100. В результате общее количество стран-участниц АБИИ достигло 100. Об этом было объявлено на ежегодном заседании банка в Люксембурге в субботу. Оно впервые с... Об этом было объявлено на ежегодном заседании банка в Люксембурге в субботу. Оно впервые с... читать дальше

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Россия с 1 по 9 июля этого года экспортировала 0,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 48% (на 539 тыс. тонн), меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,1 млн тонн), сообщает Центр оценки качества зерна и продуктов переработки на основе выданных... читать дальше

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ЭБ завершил 15 июля размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К164 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 5% выпуска на 1 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 10 июля. Ставка купона установлена в размере 7,27%... Сбор заявок на бонды прошел 10 июля. Ставка купона установлена в размере 7,27%... читать дальше

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Природные катаклизмы в США, ЕС и в Черноморском регионе пока не учтены в мировых ценах на зерно. Поэтому стоит ждать их заметного повышения, считают эксперты аналитического центра "СовЭкон". "Еще недавно казалось, что никаких проблем с новым урожаем зерновых в Северном... читать дальше

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Европейский союз прикладывает все усилия, чтобы сохранить ядерную сделку с Ираном, заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель, чьи слова приводит агентство EFE. "Европа делает все, что может, чтобы избежать конца ядерного соглашения, которое порицали США, но... "Европа делает все, что может, чтобы избежать конца ядерного соглашения, которое порицали США, но... читать дальше

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