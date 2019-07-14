ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 июля в размере 63,0204 руб., курс евро - 71,0114 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 71,0114 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,41 коп.

14 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 63,0204 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,60 коп.

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Президент России Владимир Путин уверен в будущем российско-французских отношений. "Опираясь на добрые традиции прошлого, Россия и Франция могли бы и на нынешнем этапе успешно развивать сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и... читать дальше

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На минувшей неделе ученые лаборатории The Crowther Lab цюрихского Института интегративной биологии представили результаты масштабного исследования, в ходе которого смоделировали изменение климата к 2050 году для 520 городов мира. Исследование цюрихской The Crowther Lab... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 63,0204 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,60 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 71,0114 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 71,0114 руб. По сравнению с...

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В терминах международной торговли на США приходится крупнейший "кухонный" торговый дефицит: превалирование импорта национальных обычаев в еде над экспортом не способны исправить даже многочисленные бургерные по всему миру, говорится в исследовании, опубликованном Национальным... читать дальше

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До конца текущего года планируется завершить строительство четырех автомобильных мостов через Москву-реку и Сетунь, сообщил сегодня журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Сегодня в Москве 35 действующих мостов, однако,... читать дальше

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Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о переносе выходных дней в 2020 году. Согласно постановлению, в 2020 году выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента банка "Союз" до "B+" с "B". Прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Кроме того, краткосрочный рейтинг банка подтвержден на уровне... читать дальше

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Американский регулятор одобрил рекордный штраф в размере $5 млрд для компании Facebook в рамках дела Cambridge Analytica, по которому расследуются нарушения при передаче конфиденциальности данных, сообщает BBC со ссылкой на американские СМИ. Федеральная торговая комиссия США... читать дальше

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Правительство одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года ежемесячных выплат малообеспеченным семьям при рождении первого и второго ребенка. "Одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №720994-7 "О внесении... "Одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №720994-7 "О внесении... читать дальше

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Первый зампред комитета Совета Федерации Сергей Калашников внес в Госдуму законопроект, который разрешает использовать в рекламе спиртных напитков образы людей или животных, если они зарегистрированы как товарный знак. Документ опубликован в электронной базе данных... Документ опубликован в электронной базе данных... читать дальше

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Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам 2-го квартала 2019 года, соответствующий проект приказа ведомства размещен для общественного обсуждения на портале для публикации проектов... читать дальше

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Россия и Китай приступают к подготовке документов по поставке российской говядины на китайский рынок. Как сообщает Россельхознадзор, в ходе состоявшихся в Пекине переговоров замминистра сельского хозяйства РФ Сергея Левина с представителями министерства сельского... Как сообщает Россельхознадзор, в ходе состоявшихся в Пекине переговоров замминистра сельского хозяйства РФ Сергея Левина с представителями министерства сельского... читать дальше

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Минпромторг предлагает продлить меры господдержки сельхозмашиностроения без снижения их бюджета по сравнению с прошлым годом, сказал замглавы ведомства Александр Морозов журналистам в Петербурге. "Нам нужно использовать хорошо зарекомендовавшие себя за рубежом меры по льготным... читать дальше

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Китай по итогам первого полугодия увеличил импорт нефти на 8,8% относительно аналогичного периода прошлого года - до 245 млн тонн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления. Поставки из-за рубежа природного газа выросли на 11,6% и достигли 46,92 млн... Поставки из-за рубежа природного газа выросли на 11,6% и достигли 46,92 млн...

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Группа депутатов Госдумы во главе с руководителем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о корректировке демпфирующего механизма на бензин и дизель, введении "восточных надбавок" и демпфера на авиакеросин, а... читать дальше

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Норвегия снизила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ в июне на 11,6% - до 1,409 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,594 млн б/с в предшествующий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD). Относительно июня 2018 года показатель... Относительно июня 2018 года показатель... читать дальше

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