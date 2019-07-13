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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 июля в размере 63,0204 руб., курс евро - 71,0114 руб.
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13 июля 2019 года 09:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 июля в размере 63,0204 руб., курс евро - 71,0114 руб.

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13 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 63,0204 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,60 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 71,0114 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,41 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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12 июля 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1651 руб.
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12 июля 2019 года 19:15
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Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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12 июля 2019 года 19:15
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Минимальный курс евро составил 70,8675 руб.,...    читать дальше
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12 июля 2019 года 19:04
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Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за вернувшихся опасений введения США новых антироссийских санкций, в то время как внешние площадки продолжали подавать позитивные сигналы на ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезерва США.

Палата представителей Конгресса...    читать дальше
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12 июля 2019 года 18:49
Министр финансов США призвал Конгресс повысить лимит госдолга до того, как законодатели уйдут на летние каникулы
Министр финансов США Стивен Мнучин призвал Конгресс США повысить лимит госдолга до того, как законодатели уйдут на летние каникулы в августе. В письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и другим лидерам Конгресса министр сказал, что "существует сценарий, по которому у...    читать дальше
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12 июля 2019 года 18:37
Доход крупнейшего пенсионного фонда США составил 6,7% против ожидавшихся 7%
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12 июля 2019 года 18:26
У России есть компромиссное предложение по росту тарифа на транзит нефти по Белоруссии - Козак
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12 июля 2019 года 18:14
К 2025 году цены на литий могут упасть на 30% - Morgan Stanley
Morgan Stanley ухудшил прогноз цен на литий, ожидая их падения на 30% в ближайшие шесть лет. Аналитики инвестбанка полагают, что литий продолжит дешеветь вплоть до 2025 года, а не до 2021 года, как прогнозировалось ранее, поскольку новые технологи снижают стоимость добычи сырья,...    читать дальше
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12 июля 2019 года 18:05
Мосбиржа зарегистрировала облигации "Белуги групп" на 5 млрд рублей
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Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
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12 июля 2019 года 18:04
ДВМП в сентябре расплатится с держателями бондов серий БО-01 и БО-02 и тем самым завершит реструктуризацию
ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) объявило выкуп облигаций и 18 и 23 сентября расплатится с держателями оставшихся в обращении бондов серий БО-01 и БО-02, говорится в сообщении компании.

Согласно условиям...    читать дальше
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12 июля 2019 года 17:59
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Постановление правительства РФ о новых правилах льготного лизинга сельхозтехники планируется подготовить в течение месяца, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак журналистам по итогам совещания с производителями техники в Петербурге. По его словам, задача подготовить...    читать дальше
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12 июля 2019 года 17:48
Медведев дал поручения для устранения проблем с сертификацией беспилотных автомобилей
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12 июля 2019 года 17:38
ВЭБ разместил 50% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К163 на 10 млрд рублей
ЭБ завершил 12 июля размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К163 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 50% выпуска на 10 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на бонды прошел 9 июля. Ставка купона установлена в размере 7,28%...    читать дальше
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12 июля 2019 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,0255 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 544 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,0255 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,8775 руб.,...    читать дальше
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12 июля 2019 года 17:27
Максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков РФ в 1-й декаде июля снизилась до 7,14%
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по рублевым вкладам (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) 10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в 1-й декаде июля снизилась на 0,13...    читать дальше
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