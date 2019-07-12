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12 июля 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1651 руб.
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12 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 10 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1651 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1492 руб., максимальный - 9,1843 руб. Было заключено 155 сделок. Объем торгов составил 435,83 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1644 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 45398,679 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 418,408 млрд руб., или на...
.12 июля 2019 года 19:15
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.12 июля 2019 года 19:15
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.12 июля 2019 года 18:49
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.12 июля 2019 года 18:26
Требования по повышению тарифа на транзит нефти через Белоруссию справедливы, но не до такой степени, которая была заявлена белорусской стороной (21,7%), заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Он отметил, что в Белоруссии действительно самые низкие тарифы на... читать дальше
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Morgan Stanley ухудшил прогноз цен на литий, ожидая их падения на 30% в ближайшие шесть лет. Аналитики инвестбанка полагают, что литий продолжит дешеветь вплоть до 2025 года, а не до 2021 года, как прогнозировалось ранее, поскольку новые технологи снижают стоимость добычи сырья,... читать дальше
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.12 июля 2019 года 17:27
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