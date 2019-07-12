Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,0255 руб.

12 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 544 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,0255 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,8775 руб., максимальный - 63,135 руб. Было заключено 10148 сделок. Объем торгов составил 48735,06 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,11 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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