12 июля 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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12 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 15.07 по 21.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|15.07.2019
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Июль 2019
|16.07.2019
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Май 2019
|16.07.2019
|11:30
|Безработица в Великобритании
|Июнь 2019
|16.07.2019
|11:30
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Май 2019
|16.07.2019
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Май 2019
|16.07.2019
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Июнь 2019
|16.07.2019
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Июль 2019
|16.07.2019
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Июль 2019
|16.07.2019
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Июнь 2019
|16.07.2019
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Июнь 2019
|16.07.2019
|16:15
|Промышленное производство в США
|Июнь 2019
|16.07.2019
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Май 2019
|16.07.2019
|23:00
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Май 2019
|17.07.2019
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Май 2019
|17.07.2019
|11:30
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Июнь 2019
|17.07.2019
|11:30
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Июнь 2019
|17.07.2019
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Июнь 2019
|17.07.2019
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Май 2019
|17.07.2019
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Июнь 2019
|17.07.2019
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Июнь 2019
|17.07.2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 06 по 12 июля
|18.07.2019
|11:30
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Июнь 2019
|18.07.2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 07 по 13 июля
|18.07.2019
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Июль 2019
|18.07.2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 30 июня по 06 июля
|18.07.2019
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Июнь 2019
|19.07.2019
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Июнь 2019
|19.07.2019
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Май 2019
|19.07.2019
|11:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Май 2019
|19.07.2019
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Май 2019
|19.07.2019
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Июль 2019
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