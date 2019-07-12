Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

12 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 15.07 по 21.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 45398,679 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 418,408 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 10 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1651 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1492 руб., максимальный - 9,1843... Минимальный курс юаня составил 9,1492 руб., максимальный - 9,1843... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1099 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,0673 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 960 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0006 руб. Минимальный курс евро составил 70,8675 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,8675 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за вернувшихся опасений введения США новых антироссийских санкций, в то время как внешние площадки продолжали подавать позитивные сигналы на ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезерва США. Палата представителей Конгресса... Палата представителей Конгресса... читать дальше

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Министр финансов США Стивен Мнучин призвал Конгресс США повысить лимит госдолга до того, как законодатели уйдут на летние каникулы в августе. В письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и другим лидерам Конгресса министр сказал, что "существует сценарий, по которому у... читать дальше

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Доход от инвестиций California Public Employees' Retirement System (Calpers) по итогам 2019 финансового года, который завершился 30 июня, оказался ниже собственных прогнозов крупнейшего американского пенсионного фонда. Он составил 6,7% против ожидавшихся 7%. "Хотя в этом... читать дальше

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Требования по повышению тарифа на транзит нефти через Белоруссию справедливы, но не до такой степени, которая была заявлена белорусской стороной (21,7%), заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Он отметил, что в Белоруссии действительно самые низкие тарифы на... читать дальше

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Morgan Stanley ухудшил прогноз цен на литий, ожидая их падения на 30% в ближайшие шесть лет. Аналитики инвестбанка полагают, что литий продолжит дешеветь вплоть до 2025 года, а не до 2021 года, как прогнозировалось ранее, поскольку новые технологи снижают стоимость добычи сырья,... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) серии БО-П02 объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) объявило выкуп облигаций и 18 и 23 сентября расплатится с держателями оставшихся в обращении бондов серий БО-01 и БО-02, говорится в сообщении компании. Согласно условиям... Согласно условиям... читать дальше

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Постановление правительства РФ о новых правилах льготного лизинга сельхозтехники планируется подготовить в течение месяца, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак журналистам по итогам совещания с производителями техники в Петербурге. По его словам, задача подготовить... читать дальше

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал исчерпывающие поручения для устранения проблем с сертификацией беспилотных автомобилей, которые позволят быстрее выпускать такие машины на дороги общего пользования в рамках тестирования, сообщил журналистам вице-премьер Максим... читать дальше

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ЭБ завершил 12 июля размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К163 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 50% выпуска на 10 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 9 июля. Ставка купона установлена в размере 7,28%... Сбор заявок на бонды прошел 9 июля. Ставка купона установлена в размере 7,28%... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 544 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,0255 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,8775 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 62,8775 руб.,... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по рублевым вкладам (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) 10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в 1-й декаде июля снизилась на 0,13... читать дальше

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