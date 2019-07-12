Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,9549 руб.

12 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 74 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9549 руб.

Минимальный курс евро составил 70,85 руб., максимальный - 71,0225 руб. Было заключено 3756 сделок. Объем торгов составил 16163,52 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,8775 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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