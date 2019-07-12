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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 13 июля в размере 71,0114 руб.
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12 июля 2019 года 12:15
ЦБ РФ установил курс евро с 13 июля в размере 71,0114 руб.
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12 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 71,0114 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,41 коп. Это автоматическое сообщение.
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12 июля 2019 года 15:49
Японская криптовалютная биржа Bitpoint, предположительно, пострадала от хакерской атаки, в результате которой с торговой площадки было выведено $32 млн, пишет Financial Times. По данным Bitpoint, 2,5 млрд иен ($23 млн) от общей суммы выведенных средств принадлежали... читать дальше
.12 июля 2019 года 15:38
Количество требований к бенефициарам компаний-банкротов во 2-м квартале выросло на 25,6% - Федресурс
Число заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности бенефициаров компаний-банкротов и других контролирующих лиц во 2-м квартале 2019 года выросло на 25,6%, до 1621, по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из сообщений арбитражных управляющих, внесенных в... читать дальше
.12 июля 2019 года 15:30
В понедельник, 15 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 1836,79 млн руб.
В понедельник, 15 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 1836,79 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.12 июля 2019 года 15:30
В понедельник, 15 июля, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 96871,57 млн руб.
В понедельник, 15 июля, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 96871,57 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.12 июля 2019 года 15:24
Возможность внесения юрлицами средств на счета эскроу позволит защитить бизнес - глава комитета Госдумы
Возможность внесения юридическими лицами денежных средств на счета эскроу позволит защитить малый и средний бизнес, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. "Счет эскроу - это просто... читать дальше
.12 июля 2019 года 15:17
ОО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома") установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей на уровне 7,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок инвесторов прошел в... читать дальше
.12 июля 2019 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 74 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9549 руб. Минимальный курс евро составил 70,85 руб., максимальный -... читать дальше
.12 июля 2019 года 15:10
ЦБ РФ с 13 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2847,96 (-34,27) руб./грамм; на серебро - 30,68 (-0,24) руб./грамм; на платину - 1669,55 (-11,46) руб./грамм; на палладий - 3154,72 (-87,81) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.12 июля 2019 года 15:07
Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу после того, как Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 обновили исторические максимумы. Позитивное настроение инвесторов продолжали поддерживать заявления главы... читать дальше
.12 июля 2019 года 14:58
Фьючерсы на нефть дорожают в ходе торговой сессии в пятницу и могут завершить неделю ростом. Поддержку нефтяному рынку оказывает в том числе сворачивание крупными нефтяными компаниями операций по добыче нефти и газа в Мексиканском заливе. Президент США Дональд... читать дальше
.12 июля 2019 года 14:51
Добыча нефти в Иране в июне снизилась на 120 тыс. баррелей в сутки - до 2,28 млн б/с - самого низкого уровня за 30 лет на фоне намерений США обнулить экспорт нефти из Ирана, пишет МЭА в своем ежемесячном отчете. Поставки нефти морским транспортом из Ирана упали... читать дальше
.12 июля 2019 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,82 пункта (0,603%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2772,84 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2788,7 (-0,03%) пункта,... читать дальше
.12 июля 2019 года 14:37
Депутатский законопроект о снижении налога на добавленную стоимость на фрукты и ягоды с 20% до 10% внесен в Госдуму, его планируется принять до конца весенней сессии (25 июля - ИФ), сообщил журналистам глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. "Документ планируется... читать дальше
.12 июля 2019 года 14:29
Спрос на облигации банка "ФК Открытие" серии БО-П05 со сроком обращения 3 года номинальным объемом 10 млрд рублей в 4,5 раза превысил предложение, говорится в пресс-релизе банка. "Всего было подано 160 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков,... читать дальше
.12 июля 2019 года 14:29
Германский автопроизводитель Volkswagen AG инвестирует около $2,6 млрд в партнера Ford Motor Co., компанию Argo Al, занимающуюся производством беспилотных автомобилей. Стоимость стартапа, в который вложится Volkswagen, оценивается в $7 млрд, пишет Dow Jones со ссылкой на... читать дальше
.12 июля 2019 года 14:18
Инвестиционная компания "МультиБотСистемс" установила ставку 9-го купона биржевых облигаций серии БО-01 на уровне 10,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в июле 2017 года завершила размещение выпуска, разместив облигации на 50 млн рублей, при... читать дальше
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