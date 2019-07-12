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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 132 млрд руб.
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12 июля 2019 года 09:38

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 132 млрд руб.

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12 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 132 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 142,6 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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НОВОСТИ
12 июля 2019 года 15:49
Со счетов японской криптовалютной биржи Bitpoint украдено $32 млн
Японская криптовалютная биржа Bitpoint, предположительно, пострадала от хакерской атаки, в результате которой с торговой площадки было выведено $32 млн, пишет Financial Times.

По данным Bitpoint, 2,5 млрд иен ($23 млн) от общей суммы выведенных средств принадлежали...    читать дальше
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12 июля 2019 года 15:38
Количество требований к бенефициарам компаний-банкротов во 2-м квартале выросло на 25,6% - Федресурс
Число заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности бенефициаров компаний-банкротов и других контролирующих лиц во 2-м квартале 2019 года выросло на 25,6%, до 1621, по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из сообщений арбитражных управляющих, внесенных в...    читать дальше
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12 июля 2019 года 15:30
В понедельник, 15 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 1836,79 млн руб.
В понедельник, 15 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 1836,79 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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12 июля 2019 года 15:30
В понедельник, 15 июля, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 96871,57 млн руб.
В понедельник, 15 июля, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 96871,57 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
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12 июля 2019 года 15:24
Возможность внесения юрлицами средств на счета эскроу позволит защитить бизнес - глава комитета Госдумы
Возможность внесения юридическими лицами денежных средств на счета эскроу позволит защитить малый и средний бизнес, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Счет эскроу - это просто...    читать дальше
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12 июля 2019 года 15:17
Газпром установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 15 млрд руб. на уровне 7,80%
ОО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома") установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей на уровне 7,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок инвесторов прошел в...    читать дальше
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12 июля 2019 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,9549 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 74 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9549 руб.

Минимальный курс евро составил 70,85 руб., максимальный -...    читать дальше
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12 июля 2019 года 15:10
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 июля
ЦБ РФ с 13 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2847,96 (-34,27) руб./грамм; на серебро - 30,68 (-0,24) руб./грамм; на платину - 1669,55 (-11,46) руб./грамм; на палладий - 3154,72 (-87,81) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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12 июля 2019 года 15:07
Фондовая Азия завершила торги в плюсе
Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу после того, как Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 обновили исторические максимумы.

Позитивное настроение инвесторов продолжали поддерживать заявления главы...    читать дальше
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12 июля 2019 года 14:58
Нефть дорожает и может завершить неделю ростом
Фьючерсы на нефть дорожают в ходе торговой сессии в пятницу и могут завершить неделю ростом.

Поддержку нефтяному рынку оказывает в том числе сворачивание крупными нефтяными компаниями операций по добыче нефти и газа в Мексиканском заливе.

Президент США Дональд...    читать дальше
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12 июля 2019 года 14:51
Добыча нефти в Иране в июне упала до самого низкого уровня за 30 лет - МЭА
Добыча нефти в Иране в июне снизилась на 120 тыс. баррелей в сутки - до 2,28 млн б/с - самого низкого уровня за 30 лет на фоне намерений США обнулить экспорт нефти из Ирана, пишет МЭА в своем ежемесячном отчете.

Поставки нефти морским транспортом из Ирана упали...    читать дальше
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12 июля 2019 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 12 июля снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,82 пункта (0,603%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2772,84 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2788,7 (-0,03%) пункта,...    читать дальше
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12 июля 2019 года 14:37
Закон о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию планируется принять до 25 июля
Депутатский законопроект о снижении налога на добавленную стоимость на фрукты и ягоды с 20% до 10% внесен в Госдуму, его планируется принять до конца весенней сессии (25 июля - ИФ), сообщил журналистам глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. "Документ планируется...    читать дальше
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12 июля 2019 года 14:29
Спрос на облигации банка "ФК Открытие" в 4,5 раза превысил предложение
Спрос на облигации банка "ФК Открытие" серии БО-П05 со сроком обращения 3 года номинальным объемом 10 млрд рублей в 4,5 раза превысил предложение, говорится в пресс-релизе банка.

"Всего было подано 160 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков,...    читать дальше
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12 июля 2019 года 14:29
Volkswagen инвестирует $2,6 млрд в партнера Ford, который занимается производством беспилотников
Германский автопроизводитель Volkswagen AG инвестирует около $2,6 млрд в партнера Ford Motor Co., компанию Argo Al, занимающуюся производством беспилотных автомобилей. Стоимость стартапа, в который вложится Volkswagen, оценивается в $7 млрд, пишет Dow Jones со ссылкой на...    читать дальше
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12 июля 2019 года 14:18
ИК "МультиБотСистемс" установила ставку 9-го купона бондов БО-01 на уровне 10,5%
Инвестиционная компания "МультиБотСистемс" установила ставку 9-го купона биржевых облигаций серии БО-01 на уровне 10,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания в июле 2017 года завершила размещение выпуска, разместив облигации на 50 млн рублей, при...    читать дальше
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