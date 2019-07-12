Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2613,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1034,83 млрд руб.

12 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 июля составили по Российской Федерации 2613,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2341,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2704,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2410,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 июля составили 1034,83 млрд руб. против 1043,55551 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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