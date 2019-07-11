Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 июля

11 июля. FINMARKET.RU -РФ с 12 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2882,23 (+19,91) руб./грамм; на серебро - 30,92 (-0,04) руб./грамм; на платину - 1681,01 (+13,4) руб./грамм; на палладий - 3242,53 (+63,2) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 33,09 пункта (1,172%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2789,66 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 31967,236 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 234,260 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5314 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,963 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 790 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1662 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1432 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,1432 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4485 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9093 руб. Минимальный курс евро составил 70,69 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,69 руб.,... читать дальше

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Сбербанк установил ставку 1-го купона двухлетних облигаций серии 001Р-SBER10 объемом 10 млрд рублей и 001Р-SBER11 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,55% годовых, трехлетних облигаций серии 001Р-SBER12 объемом 15 млрд рублей - на уровне 7,70% годовых, говорится в сообщениях... читать дальше

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Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл вновь подтвердил готовность Центробанка снизить базовую процентную ставку в этом месяце, чтобы поддержать экономику в условиях ослабления глобального роста и неопределенности, связанной с торговыми... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся на позитиве, снизился по итогам торгов в отсутствие покупателей и на фоне фиксации прибыли игроками, несмотря на позитивную динамику внешних площадок. Давление на рублевые цены бумаг оказало укрепление рубля. Индекс МосБиржи откатился ниже 2800... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету проголосовал за то, чтобы не возвращаться к сущностному обсуждению законопроекта, который вводит механизм сдерживания рост цен на бензин, но до 16 июля планирует решить процедурные вопросы. Накануне Госдума отложила на 16 июля рассмотрение... Накануне Госдума отложила на 16 июля рассмотрение... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок изменяются разнонаправленно в ходе торгов в четверг. Котировки сорта WTI завершили предыдущие торги выше отметки $60 за баррель впервые с мая и достигли максимального уровня за семь месяцев. При этом подъем был отмечен по итогам пятой... Котировки сорта WTI завершили предыдущие торги выше отметки $60 за баррель впервые с мая и достигли максимального уровня за семь месяцев. При этом подъем был отмечен по итогам пятой... читать дальше

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Ставки ипотечного кредитования в США стабилизировались вблизи минимальных значений с конца 2016 года. Как сообщается в обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке не изменилась за прошлую неделю - 3,75%... читать дальше

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что принял решение снизить НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию. "Принял решение о снижении НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию. Это должно привести к ее удешевлению, а также позволит развиваться отечественному садоводческому... читать дальше

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Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" по РСБУ в 1-м полугодии 2019 года упала в 2,5 раза и составила 19,1 млрд руб. против 47,2 млрд руб. за аналогичный период 2018 года, следует из отчетности компании. Выручка "Атомэнергопрома" сократилась в январе-июне в 2,4 раза,... Выручка "Атомэнергопрома" сократилась в январе-июне в 2,4 раза,... читать дальше

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Правительство РФ рассмотрело и поддержало проект изменений в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", говорится в сообщении на сайте министерства финансов. В скором времени документ будет внесен на рассмотрение... читать дальше

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Госдума РФ планирует начать подготовку очередного пакета поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ) до конца июля, заявил депутат Антон Гетта журналистам в Москве. "На 22 июля намечено заседание рабочей группы Госдумы по совершенствованию закупочного законодательства, -... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 11 июля подтвердило кредитный рейтинг Внешэкономбанка (ВЭБа) на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении АКРА. Кроме того, агентство подтвердило кредитные рейтинги 10 выпусков облигаций банка... Кроме того, агентство подтвердило кредитные рейтинги 10 выпусков облигаций банка... читать дальше

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