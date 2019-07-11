ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июля в размере 62,9944 руб.

11 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 62,9944 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 80,44 коп.

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Фондовые индексы Западной Европы изменяются разнонаправленно в ходе сегодняшних торгов. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:35 мск поднялся на 0,33% и составил 388,42 пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:35 мск поднялся на 0,33% и составил 388,42 пункта. Британский индекс FTSE 100 к 13:19 мск просел на... Британский индекс FTSE 100 к 13:19 мск просел на... читать дальше

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Замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в злоупотреблениях с бюджетными средствами, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Иванова задержали в среду, 10 июля, в понедельник обыски прошли по нескольким адресам", -... читать дальше

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Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев считает, что продовольственное эмбарго позволило АПК РФ выполнить большинство показателей Доктрины продовольственной безопасности и способствует созданию сельского хозяйства, ориентированного на экспорт. В августе этого года... В августе этого года... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 22,14 пункта (0,784%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2800,61 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2828,72 (+0,21%) пункта,... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 4 июля по 11 июля) - 63,895 руб. за доллар, максимальное значение - 64,551 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,34 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,64/63,31 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 27 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,45/63,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 28 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,52/71,96 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 4 коп., Cредний курс продажи упал на 16...

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 62,9944 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 80,44 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 71,0073 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,58 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, который меняет правила предоставления компаниям инвестиционного налогового вычета, в частности, предлагается разрешить применять вычет консолидированной группе налогоплательщиков, также расширить перечень оборудования, покупку... читать дальше

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По итогам июня средний чек незначительно изменился относительно предыдущего месяца – отыграв майские потери (майский чек уменьшился на 0,7%) чек фактически вернулся к показателю апреля, говорится в исследовании компании Ромир. Так, величина среднего чека в первом летнем месяце... читать дальше

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Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении поправки в закон о малом и среднем предпринимательстве (МСП), которые прописывают критерии отнесения данных предприятий к категории социальных. В дальнейшем такие предприятия смогут претендовать на государственную поддержку.... читать дальше

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Текущая рыночная стоимость рыбных ресурсов РФ, исходя их действующих квот, составляет около 2 трлн рублей, сообщил сегодня руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в ходе международного рыбопромышленного форума в Петербурге. "Мы в агентстве провели исследование, и... "Мы в агентстве провели исследование, и... читать дальше

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Минсельхоз РФ подтверждает прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2019 - июнь 2020 гг.) в 45 млн тонн. "Если говорить про экспорт, то, думаю, что цифра составит порядка 45 млн тонн", - сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев журналистам на Всероссийском дне... читать дальше

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1 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-236 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9812% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,86% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,86% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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