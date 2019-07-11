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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 142,6 млрд руб.
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11 июля 2019 года 09:43
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 142,6 млрд руб.
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11 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 142,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 841,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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11 июля 2019 года 13:46
Фондовые индексы Западной Европы изменяются разнонаправленно в ходе сегодняшних торгов. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:35 мск поднялся на 0,33% и составил 388,42 пункта. Британский индекс FTSE 100 к 13:19 мск просел на... читать дальше
.11 июля 2019 года 13:32
Замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в злоупотреблениях с бюджетными средствами, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Иванова задержали в среду, 10 июля, в понедельник обыски прошли по нескольким адресам", -... читать дальше
.11 июля 2019 года 13:25
Продэмбарго помогает России создавать сельское хозяйство, ориентированное на экспорт - глава Минсельхоза
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев считает, что продовольственное эмбарго позволило АПК РФ выполнить большинство показателей Доктрины продовольственной безопасности и способствует созданию сельского хозяйства, ориентированного на экспорт. В августе этого года... читать дальше
.11 июля 2019 года 13:15
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 22,14 пункта (0,784%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2800,61 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2828,72 (+0,21%) пункта,... читать дальше
.11 июля 2019 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 63,895 руб.
Минимальное значение за неделю (с 4 июля по 11 июля) - 63,895 руб. за доллар, максимальное значение - 64,551 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,34 руб. Это автоматическое сообщение.
.11 июля 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 11 июля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 62,64/63,31 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,64/63,31 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 27 коп., средний...
.11 июля 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 62,45/63,9 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,45/63,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 28 коп., Cредний курс продажи упал...
.11 июля 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,52/71,96 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 4 коп., Cредний курс продажи упал на 16...
.11 июля 2019 года 13:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 62,9944 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 80,44 коп. Это автоматическое сообщение.
.11 июля 2019 года 13:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 71,0073 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,58 коп. Это автоматическое сообщение.
.11 июля 2019 года 12:56
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который меняет правила предоставления компаниям инвестиционного налогового вычета, в частности, предлагается разрешить применять вычет консолидированной группе налогоплательщиков, также расширить перечень оборудования, покупку... читать дальше
.11 июля 2019 года 12:45
По итогам июня средний чек незначительно изменился относительно предыдущего месяца – отыграв майские потери (майский чек уменьшился на 0,7%) чек фактически вернулся к показателю апреля, говорится в исследовании компании Ромир. Так, величина среднего чека в первом летнем месяце... читать дальше
.11 июля 2019 года 12:34
Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении поправки в закон о малом и среднем предпринимательстве (МСП), которые прописывают критерии отнесения данных предприятий к категории социальных. В дальнейшем такие предприятия смогут претендовать на государственную поддержку.... читать дальше
.11 июля 2019 года 12:25
Текущая рыночная стоимость рыбных ресурсов РФ, исходя их действующих квот, составляет около 2 трлн рублей, сообщил сегодня руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в ходе международного рыбопромышленного форума в Петербурге. "Мы в агентстве провели исследование, и... читать дальше
.11 июля 2019 года 12:15
Минсельхоз РФ подтверждает прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2019 - июнь 2020 гг.) в 45 млн тонн. "Если говорить про экспорт, то, думаю, что цифра составит порядка 45 млн тонн", - сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев журналистам на Всероссийском дне... читать дальше
.11 июля 2019 года 12:08
1 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-236 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9812% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,86% годовых. Дисконтные... читать дальше
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