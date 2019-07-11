Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2704,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1043,56 млрд руб.

11 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 июля составили по Российской Федерации 2704,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2410,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1663,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1414,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 июля составили 1043,56 млрд руб. против 1756,45435 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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