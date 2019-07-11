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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,5631 руб.
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11 июля 2019 года 08:03

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,5631 руб.

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11 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 71,5631 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,05 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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10 июля 2019 года 19:15
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Минимальный курс юаня составил 9,1873 руб., максимальный - 9,273...    читать дальше
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10 июля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,5119 руб.
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Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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10 июля 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,3692 руб.
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10 июля 2019 года 19:03
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"Хороший отчет по рынку труда - это отличная новость. У...    читать дальше
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10 июля 2019 года 18:59
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10 июля 2019 года 18:41
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Кредитный рейтинг компании обусловлен сильным бизнес-профилем, высокой...    читать дальше
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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Газпром нефть" на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении АКРА.

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10 июля 2019 года 18:34
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Levi's вернулась на открытый...    читать дальше
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Сбор заявок на 2-летние бонды прошел 28 июня. Ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов....    читать дальше
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10 июля 2019 года 18:32
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10 июля 2019 года 18:17
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