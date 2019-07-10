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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,3692 руб.
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10 июля 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,3692 руб.
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10 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 927 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3692 руб. Минимальный курс евро составил 71,0575 руб., максимальный - 71,665 руб. К этому времени было заключено 7150 сделок. Объем торгов составил 34207,04 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,16 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.10 июля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 927 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3692 руб. Минимальный курс евро составил 71,0575 руб.,... читать дальше
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.10 июля 2019 года 18:59
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.10 июля 2019 года 18:41
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.10 июля 2019 года 18:33
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.10 июля 2019 года 18:32
АКРА подтвердило рейтинг "Газпром нефти" и ее выпусков облигаций на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 10 июля подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Газпром нефть" на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении АКРА. Кроме того, агентство подтвердило кредитные рейтинги 5 выпусков облигаций компании... читать дальше
.10 июля 2019 года 18:17
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